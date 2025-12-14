Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef! 100 milyar dolar için düğmeye basıldı

ABD ile ikili ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada çok verimli görüşmeler yaptıklarını, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar hedefine çıkartmak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi. İki ülke arasında 2024 yılında 34 milyar dolara ulaşıldığını belirten Bolat, "Bu yıl da 38 milyar dolara ulaşması kesin olan dış ticareti, gelecek yıl rahatlıkla 40 milyar doların üzerine çıkarıp yakın gelecekte 50 milyar dolar bandında , orta ve uzun vadede de 100 milyar dolar hedefine çıkartmak için çalışmalara devam edeceğiz" dedi. Görüşmelerde, ülkeye daha fazla yatırımcı gelmesi konularına da değinildiğini bildiren Bolat, 2 binin üzerinde Amerikan şirketinin Türkiye'de 15.5 milyar doların üzerinde yatırımı olduğunu hatırlattı.

