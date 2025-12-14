Türk şoförlere ispanya yolu açıldı

İspanya'nın ağır vasıta şoförü ihtiyacının karşılanması amacıyla İŞKUR ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu Endülüs İşletmeleri ve Serbest Çalışanlar Sendikalar Birliği (USINTRA) arasında iş birliği yapıldı. Buna göre, İŞKUR'un iş arayan havuzunda bulunan ve gerekli yeterliliklere sahip adaylar, USINTRA'nın yönlendirmesiyle İspanya'daki firmalarda istihdam edilebilecek. Proje ile Türkiye'deki ağır vasıta şoförlerinin istihdam olanaklarının geliştirilmesi, İspanya'nın lojistik ve taşımacılık sektöründeki iş gücü açığının kapatılması hedefleniyor. İŞKUR İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanı Özkan Bolat, "Aday havuzumuzda yaptığımız incelemelerde İspanya'nın ağır vasıta şoförü ihtiyacını karşılamaya yönelik iş birliği yapabileceğimizi değerlendirdik. Aday havuzumuzda bulunan gerekli niteliklere sahip 200 binin üzerinde kişiye İspanya'da çalışmaya ilişkin yeni bir fırsat sunmak istedik" ifadelerini kullandı.

