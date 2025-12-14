Evcil hayvanlara mikroçip zorunluluğu geldi!

Evcil hayvanların kimliklendirilmesi zorunluluğunda son döneme girildi. 6 aylık ve üzeri evcil hayvanlara 31 Aralık tarihine kadar mikroçip takılması gerekiyor. Mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerine ise para cezası uygulanması öngörülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN