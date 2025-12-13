Hafta sonu altın piyasası: 13 Aralık gram, çeyrek, tam, yarım altın ne kadar?

Hafta sonu itibarıyla altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. Birikimini altına yönlendirenler, güncel fiyat hareketlerini anbean takip ederken 13 Aralık Cuma gününe ait rakamlar yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altının kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. İşte güncel fiyat tablosu...