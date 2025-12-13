PODCAST CANLI YAYIN

Hafta sonu altın piyasası: 13 Aralık gram, çeyrek, tam, yarım altın ne kadar?

Altın yatırımcılarının gözü hafta sonu piyasalara çevrildi. Güvenli liman olarak görülen sarı metaldeki güncel rakamlar, alım-satım yapmayı planlayanlar tarafından yakından takip ediliyor. “Altın bugün ne kadar?” sorusu arama motorlarında öne çıkarken 13 Aralık Cuma günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altının son durumu merak konusu oldu. Peki altın fiyatlarında günün tablosu nasıl şekillendi?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hafta sonu altın piyasası: 13 Aralık gram, çeyrek, tam, yarım altın ne kadar?

Hafta sonu itibarıyla altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. Birikimini altına yönlendirenler, güncel fiyat hareketlerini anbean takip ederken 13 Aralık Cuma gününe ait rakamlar yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altının kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. İşte güncel fiyat tablosu...

(AA)(AA)

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram Altın (TL/Gr) 5.901,44 5.902,25
22 Ayar Bilezik 5.385,21 5.412,30
Altın (ONS) 4.299,44 4.300,10
Altın ($/kg) 137.533,00 137.552,00
Altın (Euro/kg) 117.816,00 117.846,00
Cumhuriyet Altını 38.352,00 38.681,00
Yarım Altın 19.297,00 19.415,00
Çeyrek Altın 9.625,00 9.710,00
Reşat Altını 38.384,47 38.713,95
Kulplu Reşat Altını 38.386,69 38.716,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.387,94 5.626,14
18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.308,05 4.308,64
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.256,89 4.363,15
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 94.850,18 96.330,30
Kapalıçarşı Beşli Altın 192.071,61 195.745,08
Gremse Altın 94.850,18 96.982,79
Ata Altın 39.125,70 40.098,08
Tam Altın 37.940,07 38.674,48
Külçe Altın ($) 138.300,00 138.350,00
Has Altın 5.871,93 5.872,74
Hamit Altın 38.384,47 38.713,95

(AA)(AA)

13 ARALIK CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

(AA)(AA)
13 ARALIK DÖVİZ KURUNDA SON DURUM NE?
11 ilçe alarm listesinde! BEDAŞ duyurdu: İstanbulda 9 saat sürecek11 ilçe alarm listesinde! BEDAŞ duyurdu: İstanbulda 9 saat sürecek
11 ilçe alarm listesinde! BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 9 saat sürecek
İzmir’de kritik eşik aşıldı! Gün gün tarih verildi: İzmirde su kesintisinden hangi ilçeler etkilenecek?İzmir’de kritik eşik aşıldı! Gün gün tarih verildi: İzmirde su kesintisinden hangi ilçeler etkilenecek?
İzmir’de kritik eşik aşıldı! Gün gün tarih verildi: İzmir'de su kesintisinden hangi ilçeler etkilenecek?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı! Hamilelik ve uyuşturucu iddiası
Başkan Erdoğan'dan futbolda bahis skandalı açıklaması: Mücadeleyi sürdüreceğiz! A kulübü B kulübü fark etmez
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
Güllü dosyasında cinayet itirafı! Sultan anlattı: "Kızı itti" | Tuğyan tutuklandı | Kaçı rotası deşifre oldu
Netanyahu’nun F-35 sabotajı! Türkiye’ye satışını engellemek için gizli toplantılar yapıyor
Kadın spikerden uyuşturucu ve 3’lü ilişki iddiası: Mehmet Akif Ersoy “Ne olacak izlesin” dedi
10 çocuktan 6'sı tehdit altında! Sosyal medyaya biyometrik kısıtlama geliyor... Yaş sınırı kaç olacak?
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak olacak? MGM’den 5 ile sarı kodlu kar alarmı! İşte il il hava durumu raporu
Gözaltındaki futbolcuların telefonlarından yasa dışı kumar siteleri çıktı: Maçı alır mıyız? kupon yapıyorum
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Alacaklıyı koruyan düzenleme TBMM yolunda: Cebrî İcra’da ceza artışı
Reklam yapıldı çivi bile çakılmadı! İBB'nin yıktığı cami 6 yıldır yapılmadı
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
"Mahzen"e girildi! Mehmet Akif Ersoy'un "Gece"cisi de gözaltında | Rezan Epözdemir ile nereden çıktılar?
Yeşilçam efsanesi Keloğlan artık 78 yaşında! Rüştü Asyalı bakın şimdi ne halde