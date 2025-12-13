Hafta sonu altın piyasası: 13 Aralık gram, çeyrek, tam, yarım altın ne kadar?
Altın yatırımcılarının gözü hafta sonu piyasalara çevrildi. Güvenli liman olarak görülen sarı metaldeki güncel rakamlar, alım-satım yapmayı planlayanlar tarafından yakından takip ediliyor. “Altın bugün ne kadar?” sorusu arama motorlarında öne çıkarken 13 Aralık Cuma günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altının son durumu merak konusu oldu. Peki altın fiyatlarında günün tablosu nasıl şekillendi?
Hafta sonu itibarıyla altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcıların odağında yer alıyor. Birikimini altına yönlendirenler, güncel fiyat hareketlerini anbean takip ederken 13 Aralık Cuma gününe ait rakamlar yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altının kaç liradan işlem gördüğü merak ediliyor. İşte güncel fiyat tablosu...
BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Gram Altın (TL/Gr)
|5.901,44
|5.902,25
|22 Ayar Bilezik
|5.385,21
|5.412,30
|Altın (ONS)
|4.299,44
|4.300,10
|Altın ($/kg)
|137.533,00
|137.552,00
|Altın (Euro/kg)
|117.816,00
|117.846,00
|Cumhuriyet Altını
|38.352,00
|38.681,00
|Yarım Altın
|19.297,00
|19.415,00
|Çeyrek Altın
|9.625,00
|9.710,00
|Reşat Altını
|38.384,47
|38.713,95
|Kulplu Reşat Altını
|38.386,69
|38.716,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.387,94
|5.626,14
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.308,05
|4.308,64
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.256,89
|4.363,15
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|94.850,18
|96.330,30
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|192.071,61
|195.745,08
|Gremse Altın
|94.850,18
|96.982,79
|Ata Altın
|39.125,70
|40.098,08
|Tam Altın
|37.940,07
|38.674,48
|Külçe Altın ($)
|138.300,00
|138.350,00
|Has Altın
|5.871,93
|5.872,74
|Hamit Altın
|38.384,47
|38.713,95
