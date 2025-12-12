İzmir’de kritik eşik aşıldı! Gün gün tarih verildi: İzmir'de su kesintisinden hangi ilçeler etkilenecek?
İzmir’de iki günde bir uygulanan su kesintisi planlaması değiştirildi. İZSU tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre şehir genelinde artık her gün su kesintisi uygulanacak. Kentte hangi ilçelerin etkileneceği ve kesintilerin ne kadar süreceği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki İzmir'de su kesintisinden hangi ilçeler etkilenecek? İşte kentte başlayacak günlük su kesintisi programına dair tüm ayrıntılar…
İZSU'nun yayımladığı yeni duyuruya göre İzmir'de dönüşümlü şekilde uygulanan su kesintisi planı yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle birlikte Konak, Buca, Bornova ve Karşıyaka'nın da aralarında bulunduğu 13 ilçede artık her gün su kesintisi yapılacak. Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise kesintilerin hangi saatlerde uygulanacağı. İşte İzmir'deki yeni su kesintisi programına ilişkin ayrıntılar…
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?
İZSU'nun internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre kentte kuraklık nedeniyle iki günde bir gerçekleştirilen su kesintilerinin kapsamı genişletildi. Yeni karar doğrultusunda kesintiler artık her gün uygulanacak.
İZMİR SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE VE SAAT KAÇTA?
Güncellenen programa göre İzmir'in Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
İZMİR GÜNCEL SU KESİNTİSİ TABLOSU
|İlçe
|Mahalleler
|Kesinti Süresi
|Arıza Tipi
|Açıklama
|Bayındır
|Hatay
|12.12.2025 – 10:30/16:30 (6 saat)
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.
|Bergama
|Atatürk, Fatih, Fevzipaşa, Gaziosmanpaşa, Selçuk
|12.12.2025 – 10:15/12:15 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saatlik kesinti yapılacaktır.
|Bergama
|Küçükkaya, Yalnızev
|10.12.2025 – 18:00/20:00 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|Doğalgaz çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle kesinti uygulanacaktır.
|Kınık
|Aşağı
|11.12.2025 – 10:36/12:36 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|Aşağı Mah., Yeni Cami Caddesi'ndeki arıza nedeniyle kesinti yapılacaktır.
|Kınık
|Fatih
|11.12.2025 – 10:35/12:35 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle mahalle genelinde kesinti ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.
|Konak
|Kültür, Umurbey
|12.12.2025 – 10:00/12:00 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|Zuhal Yorgancıoğlu Sk. No:4
|Konak
|Mersinli
|12.12.2025 – 09:40/11:40 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|2801 Sokak No:12
|Menderes
|Mithatpaşa
|12.12.2025 – 10:35/11:35 (1 saat)
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızasından kaynaklı kesinti yaşanacaktır.
|Menemen
|29 Ekim, 9 Eylül
|12.12.2025 – 10:00/13:00 (3 saat)
|Ana Boru Arızası
|278 Sokak'taki arıza nedeniyle mahallelerin bir kısmında su kesilecektir.
|Narlıdere
|Atatürk, Ilıca
|12.12.2025 – 09:45/12:45 (3 saat)
|Boru Deplasman Çalışması
|Ceylan Sokak'taki çalışma nedeniyle vana kapatılmıştır.
|Seferihisar
|Mersin Alanı
|12.12.2025 – 10:53/12:53 (2 saat)
|Branşman Arızası
|6050 Sokak ve çevresinde su kesintisi uygulanmaktadır.
|Seferihisar
|Camikebir, Çolak İbrahim Bey, Hıdırlık
|12.12.2025 – 09:00/17:00 (8 saat)
|Elektrik Arızası
|Gediz Elektrik çalışmaları nedeniyle basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir.
|Selçuk
|Cumhuriyet
|12.12.2025 – 10:35/12:35 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|5021 Sokak ve kollarında yaklaşık 2 saat kesinti uygulanacaktır.