İZSU'nun yayımladığı yeni duyuruya göre İzmir'de dönüşümlü şekilde uygulanan su kesintisi planı yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle birlikte Konak, Buca, Bornova ve Karşıyaka'nın da aralarında bulunduğu 13 ilçede artık her gün su kesintisi yapılacak. Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise kesintilerin hangi saatlerde uygulanacağı. İşte İzmir'deki yeni su kesintisi programına ilişkin ayrıntılar…