Cari denge 4 ay üst üste fazla verdi! Ekim ayında 457 milyon

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Ekim ayında 457 milyon dolar fazla vererek art arda dördüncü ayda pozitif seyrini sürdürmüş oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cari denge Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından sonra Ekim ayında da fazla vermiştir. Ekim ayında yıllıklandırılmış cari açık 22 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de altın hariç cari açığın uygulanan ekonomik program döneminde iyileştiğini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise ihracat artışı ile turizm ve taşımacılık gelirlerindeki güçlü performansın bu eğilimi desteklediğini belirterek, risk primindeki düşüşün dezenflasyon sürecine büyük katkı sağladığını vurguladı.

