Gaziantep’te lise günde 25 bin ekmek üretiyor! 1.5 milyon liralık dev ciro!

Gaziantep'te bir usta öğretici ve 7 öğrenciyle günde 25 bin adet ekmek üretimi yapılan GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, adeta bir fırın gibi çalışıyor. Lise, yıllık 1.5 milyon lira ciro elde ediyor. Ekmekler, kentteki hastane ve pansiyonlu okulların yanı sıra bazı kamu kurumlarına da gönderiliyor. Öğrenciler, döner sermayeden aldıkları ücret ile okul harçlıklarını çıkartabiliyor.

