Vatandaşlık maaşı 2026’da başlıyor! Aileler için gelir tamamlayıcı destek sistemi geliyor

Cevdet Yılmaz, düşük gelirli aileleri destekleyecek bu model ile yeni bir sistemin ülkemize kazandırılacağını söyledi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin detaylarını açıkladı. Sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl birkaç ilde başlatacaklarını belirten Yılmaz, "2027'de ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "2026, Türkiye Yüzyılı yılı doğrultusunda yapısal dönüşümlerin yaşanacağı bir yıl olacaktır" diye konuştu.

TEK HANEYE DÜŞECEK

Yılmaz, geçen yılın ortalarında yüzde 75'leri aşan enflasyonun bugün yüzde 31'i gördüğünü, 2026 sonunda yüzde 20'nin altını, sonra da tek haneli rakamları hedeflediklerini aktardı. Altın ile satın alma gücü hesabının teknik olarak tutarlılığının olmadığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu: "Son yıllarda dolar bazında altın fiyatlarında muazzam artış oldu. Altınla hesaplayacaksak tüm dünyadaki satın alma gücü düştü. ABD'de asgari ücret altın cinsinden yüzde 86.6, Fransa'da yüzde 82.6, Yunanistan'da yüzde 80.3, Belçika'da yüzde 79.7, Türkiye'de de yüzde 60 düştü."



'ERDOĞAN SORUNLARI ÇÖZDÜ'

Yılmaz, "90'lı yıllarda bir belediye başkanı vardı İstanbul'da, muhalefetti o zaman, iktidarda, Ankara'da başka bir parti vardı ve o belediye başkanı İstanbul'un içme suyundan, çöpünden ulaşımına birçok sorunu kendi imkanlarıyla, yeni kaynaklar yaratarak çözdü. O belediye başkanının adı Recep Tayyip Erdoğan, orada sağladığı güvenle iktidara yürüdü. Dolayısıyla Ankara'da başka bir iktidar var. O yüzden şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum bahane" dedi.