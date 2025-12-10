Türkiye’ye 350 milyon euroluk dev demiryolu finansmanı!

Türkiye demiryolu altyapısının bakım ve modernizasyonu için Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan 350 milyon euro finansman sağladı. Bu finansman, demiryolu ağını geliştirmek için yeni hatların inşası, mevcut hatların modernizasyonuyla kontrolü, ölçümü ve bakımı için yüksek kapasiteli yeni makinelerin temininde kullanılacak.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ulaşım altyapısını güçlendirerek bölgesel kalkınmayı desteklediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Demiryolu altyapısının geliştirilmesi, rekabet gücümüzü artıracak. Ülkemizin rekabet gücünü ve verimliliği artıracak altyapı yatırımlarını desteklerken, uluslararası kuruluşlarla yakın iş birliğimizi de sürdürüyoruz."