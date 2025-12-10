THY Kasım raporu açıklandı! Yolcu sayısı 7.4 milyon oldu

Türk Hava Yolları (THY), Kasım ayında yolcu sayısının 7.4 milyon olduğunu duyurdu. Dış hat doluluk oranının yüzde 84.3 olduğunu belirten THY, iç hat doluluk oranını ise yüzde 86.8 olarak kaydetti. Şirket, dıştan dışa transfer yolcu sayısının yüzde 18.9 artarak 2.9 milyon olarak gerçekleştiğini bildirdi. Kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı da 513 oldu. Ocak- Kasım döneminde taşınan yolcu sayısı ise yüzde 8.4 artarak 85.3 milyon olarak açıklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN