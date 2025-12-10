KVKK’dan konaklamada kimlik fotokopisi yasağı: Tüm fotokopiler imha edilecek!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerin T.C. kimlik belgesi fotokopisinin alınması uygulamasına son verilmesi ve daha önce alınan fotokopilerin imha edilmesi yönünde ilke kararı verdi. T.C. kimlik belgesi fotokopisinin kaydedilmesi işleminin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hukuka aykırı bir işleme faaliyeti olduğu sonucuna varıldığı bildirilen kararda, belirtilen hususlara uygun hareket edilmediğinin tespiti halinde ilgili veri sorumluları hakkında Kanun'un 18. maddesi hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceği kaydedildi.

