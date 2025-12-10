Reform yılı müjdesi! Yeni çalışma modelleri geliyor

Ak Parti, adaletten ekonomiye, çevreden sağlığa varıncaya kadar pek çok konuda yeni reformları uygulamaya almak için hazırlıklarını tamamladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 2026'nın 'reform yılı' olarak geçirileceğini duyurdu. Hayata geçirilecek değişiklikleri TBMM Genel Kurulu'nda sıralayan Ala, şunları kaydetti: "Sosyal politikalar alanında, sosyal konut seferberliğinden yeni çalışma modellerinin geliştirilmesine, ulusal istihdam stratejisinden yükseköğretim sisteminde revizyona, ulusal gençlik stratejisinden Türkiye Mekânsal Strateji Planı hazırlanmasına, tamamlayıcı sigorta modellerinden sosyal güvenlik sisteminde sürdürülebilirliğe, çocuklarımızın dijital mecralarda korunmasından sağlık endüstrilerinin geliştirilmesine kadar geniş kapsamlı adımlar atacağız" dedi.

