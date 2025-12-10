PODCAST CANLI YAYIN

Asgari ücret için geri sayım başladı: İlk toplantı Cuma! Yeni rakam için 4 kritik adım atılacak

Yeni asgari ücret için gözler Cuma günü ilk toplantısını yapacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. İlk toplantıda rakam telaffuz edilmesi beklenmezken, karar verilirken en önemli kriter ‘enflasyon’ olacak. Yüzde 31’lik 2025 enflasyon tahmini yansıtılırsa 29 bin lira seviyesine yaklaşılacak...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Cuma günü gerçekleştirmeye hazırlanırken, milyonların heyecanlı bekleyişi başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 12 Aralık günü saat 14.00'te başlayacak ilk toplantının komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor. Yeni asgari ücrete ilişkin çalışmaları başlatacak bu toplantıda taraflar genel değerlendirmelerde bulunacak. İlk toplantıda asgari ücret için hemen bir rakam telaffuz edilmesi beklenmiyor. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında komisyonun asgari ücret için kararını genel olarak 4 toplantıda verdiği görülüyor.

NELERE BAKILACAK?
Asgari ücret için yürütülen çalışmalarda öncelikle hem gerçekleşen hem hedef enflasyon dikkate alınacak. Bunun yanında geçim şartları ve istihdamın korunması gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak. TÜİK başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelen veriler ve araştırmalar da değerlendirilecek.

NE KONUŞULUYOR?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 seviyesinde beklediklerine ilişkin değerlendirmeleriyle birlikte tahminler de bu yöne kaydı. Eğer yüzde 31 artış yapılırsa asgari ücret net 28 bin 957, brüt 34 bin 67 liraya yükselecek. Asgari ücret zam oranı yüzde 25 olursa 27 bin 630, yüzde 30 olarak belirlenirse 28 bin 736 liraya çıkarken, yüzde 35'lik bir artış halinde 30 bin liraya dayanacak.

REFERANS OLACAK
Yıl sonuna kadar belirlenecek asgari ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Asgari ücret pek çok gelir kalemi ve ödemeye etki edecek. Ayrıca asgari ücret artışı diğer çalışanlara yapılacak zam için de referans olacak. Özel sektör iş yerlerinde daha yüksek maaşla çalışanların ücretleri de yeniden düzenlenecek.


NELERİ ETKİLEYECEK?


✖ İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar

✖ En düşük kıdem ve ihbar tazminatı

✖ En düşük rapor parası

✖ Annelerin en düşük iş göremezlik ödeneği

✖ Yarı zamanlı çalışma ödeneği

✖ En düşük stajyer ücreti

✖ İş arama ve bulma yardımı

✖ BES'te devlet katkısı limiti

✖ OKS'de en düşük işçi payı

✖ Sigorta primleri

✖ Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi

✖ GSS primi muafiyeti için gelir sınırı

✖ Hizmet borçlanmasında en düşük ve en yüksek tutar

✖ İhya tutarı

✖ Sosyal yardımlardan yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı...

