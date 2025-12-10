Bakan Uraloğlu açıkladı: Avrupa’da artışta birinciyiz!

Türkiye'nin otoyol uzunluğunu AB ülkeleri ile kıyaslayan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 10 yıldaki otoyol artış hızında ülkemizin Avrupa'da birinci olduğunu söyledi. 2028 sonunda bölünmüş yol uzunluğunu 31 bin 250 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, "Otoyol uzunluğumuzu da 4 bin 330 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Son 23 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 300 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Uraloğlu, yaklaşık 180 milyar dolarını karayollarına harcadıklarını belirtti.

