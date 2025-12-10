Bakan Kurum açıkladı Yüzyılın Konut Projesi başvuruları 5.5 milyona ulaştı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesine başvuru sayısının 5.5 milyona ulaştığını belirterek, "Yüzyılın Konut Projesi bu katılım sayısıyla, Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak yerini almıştır" dedi. Konya Selçuk Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı verilen Kurum, 2026'da Antalya'da yapılacak COP31 zirvesine ilişkin, "Bu, Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye'nin tüm dünya devletleri üzerindeki itibarlı duruşunun zaferidir" diye konuştu.

