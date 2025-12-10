Bakan Bayraktar duyurdu! Rüzgâr ihalelerinde rekor teklif

Enerji Bakanlığı'nın 6 proje için toplam 1150 megavatlık rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları yapıldı. YEKA RES yarışmalarına 30 şirketten 75 başvuru geldiğini belirten Bakan Alparslan Bayraktar, "Bugüne kadar aldığımız fiyat tekliflerinin en üstüne ulaştık. Bu rüzgar ihalelerinden 208 milyon euroluk katkı payı gelecek" dedi. Bu yılki YEKA GES ve RES yarışmalarının devlete 530 milyon euro katkı sağladığını bildiren Bayraktar, "Bununla beraber yılda 1 milyar metreküplük doğal gazdan tasarruf etmiş olacağız" diye konuştu. Bayraktar, 1.5 milyon hanenin elektrik ihtiyacının dün kapasite tahsis edilen projelerden karşılanacağını belirterek, "Projelerin toplam büyüklüğü 1.1 milyar dolar" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN