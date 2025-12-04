Türkiye küresel madencilikte konumunu güçlendiriyor: 3,5 trilyon dolarlık potansiyel

Maden çeşitliliği ve stratejik kaynaklarıyla öne çıkan Türkiye, yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık yer altı potansiyeli ve kritik maden yatırımlarıyla küresel madencilikte payını artırıyor.

AA'nın 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında derlediği bilgilere göre Türkiye, dünyada ticareti yapılan 90 madenin 70'ine ev sahipliği yapıyor ve bunların 60'ında aktif ticaret yürütüyor.

Son 20 yılda ciddi ölçüde büyüme kaydeden madencilik sektörüyle Türkiye, üretilen maden çeşitliliğinde dünyada 7'nci sırada bulunuyor. Türkiye, bor, mermer, trona, feldspat, barit, alçıtaşı, krom ve çimento gibi ham madde kaynaklarında ilk 5 ülke arasında yer alırken, altın, gümüş, nikel, bakır, çinko, demir ve antimuan gibi çok çeşitli stratejik madenlerde de güçlü bir portföy sunuyor.

BERAT ALBAYRAK İMZASI Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlık adımlarının başlangıcı, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan stratejik hamlelere dayanıyor. Albayrak'ın görevde olduğu dönemde hayata geçirilen "Milli Enerji ve Maden Politikası", ülkenin enerji vizyonunda köklü bir değişimin önünü açtı.

Madencilik sektörü 155 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Sektör, 2002'de 116 milyar lira olan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki hacmini, güncel fiyatlarla 2024'te 525 milyar liraya çıkararak yaklaşık 4,5 kat büyüdü. Aynı dönemde maden ihracatı da 7 kat artarak 6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Yapılan güncel hesaplamalar, ülkenin ekonomiye kazandırılmayı bekleyen yaklaşık 3,5 trilyon dolarlık yer altı maden potansiyeline sahip olduğunu gösterirken, bu kaynakların önemli bölümünün hala keşfedilmeyi beklediği belirtiliyor.

Uzmanlar, söz konusu potansiyelin ekonomik değere dönüştürülmesi için arama yatırımlarının hızlandırılmasını ve jeolojik veri tabanının güncellenmesini kritik önemde görüyor.