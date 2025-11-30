Çalışma Bakanlığı istihdama destek verdi: 1,3 milyon kişi işe yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadın, genç ve engellilerin istihdamını desteklemek amacıyla başlatılan destek programlarıyla bu yılın Ocak– Temmuz döneminde, 500 bin 725'i kadın, 443 bin 940'ı genç, 41 bin 958'i engelli olmak üzere 1 milyon 298 bin 953 vatandaşın işe yerleşmesine aracılık edildi. İstihdam edilen vatandaşların 1 milyon 286 bin 822'si özel sektörde, 12 bin 131'i ise kamuda iş sahibi oldu.

4 BİN KİŞİYE HİBE

Engelli vatandaşların kendi işlerini kurmalarına da imkân tanıyan hibe destek programı kapsamında 580 bin liraya kadar destek sağlanıyor. 2014'ten bu yana 4 bin 224 engelliye hibe desteği sağlanarak kendi işlerinin patronu olma imkânı verildi.