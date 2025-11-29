ODTÜ’nün ilk süreklilik fonu teknoloji yatırımlarını büyütecek

Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından Türkiye İş Bankası iştiraki yöneticiliğinde kurulan ODTÜ 70. Yıl Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, üniversite bünyesinde kurulan ilk süreklilik fonu oldu. Fon, Türkiye'nin derin teknoloji alanındaki eknoloji girişimlerine finansman sağlamayı hedefliyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, fonda ne kadar para birikirse yüzde 10'u kadar fona katkı sunacaklarını açıkladı. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil da toplanan sermayenin yüzde 70'inin ODTÜ ekosistemine yatırım olarak geri döneceğini belirterek, "Amacımız ilk aşamada 70 milyon, devamında ise 100 milyon dolara ulaşmak" dedi.