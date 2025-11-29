Et ve tereyağda etiket sabitlendi

İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak için kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini duyurdu. Dernek ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, yıl sonuna kadar İstanbul'un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılacağını belirten Güzeldere, "Bu kapsamda, İstanbul'daki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunacağız. Tereyağını da yıl sonuna kadar 384 liradan tüketiciye ulaştıracağız" dedi.