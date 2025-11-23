Doğal gazda kış alarmı yok: Depolarda kapasite yüzde 100 doldu!

ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, doğal gazda arz güvenliğini sağlamak amacıyla yer altı depolarına ciddi yatırım yaptıklarını ifade ederek, bu kapsamda Tuz Gölü ve Silivri'de yer altı depolama tesislerini hayata geçirdiklerini söyledi. Bu tesislerle doğal gazda kışa hazır olduklarını belirten Bayraktar, "Yer altı doğal gaz depolama tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı" dedi. Bayraktar, kış öncesinde Tuz Gölü'nün altında bulunan depolama tesisinin kapasitesini 1.7 milyar metreküpe çıkarttıklarını da bildirdi. Bakanlık, Silivri'yi 6 milyar metreküpe, Tuz Gölü'nü de 8.5 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyor.

