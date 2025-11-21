Take Off İstanbul için kayıtlar başladı: 40 ülkeden 500’den fazla girişim geliyor

PODCAST CANLI YAYIN

Bu yıl sekizinci kez düzenlenecek Take Off İstanbul Girişimcilik Zirvesi için ziyaretçi kayıtları başladı. T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde 10–11 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, 40 ülkeden 500'ün üzerinde girişimi, 250’den fazla yatırımcıyı ve 75 paydaşı bir araya getirecek.

Bu yıl 8'inci kez düzenlenecek Take Off İstanbul'a ziyaretçi kayıtları başladı. Bölgenin en büyük girişimcilik zirvesi olan Take Off, 10-11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen zirve, bu yıl 40 ülkeden 500'ün üzerinde girişimi, 250'den fazla yatırımcıyı, 75 paydaşı ve 11 sponsor kurumu bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında, global ölçekte iş birliğini güçlendirecek yatırım ve networking fırsatları sunulacak. Ayrıca katılımcıların bağlantılarını pekiştirmelerine olanak tanımak amacıyla "Girişimci Etkinliği" ve "Uluslararası Yatırımcı Buluşması" etkinlikleri de düzenlenecek.
Ziyaretçiler, sahnede yer alan panellerde uzman isimleri dinleyebilecek, seçilen girişimlerin yan sahnedeki sunumlarını izleyebilecek, özel tasarlanmış deneyim alanları ve interaktif aktiviteler ile bilgi edinebilecek.

