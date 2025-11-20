İstanbul’da 924 bin bağımsız bölüm dönüştü!

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve özel sektör iş birliğiyle İstanbul'da bugüne kadar toplam 924 bin 943 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını, 263 bin 895 bağımsız bölümde ise çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çakmak, "İstanbul'da 1.5 milyonun üzerinde riskli bağımsız bölüm bulunduğu acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bu nedenle İstanbul'daki kentsel dönüşüm, Türkiye'nin en büyük güvenlik projesidir" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN