Memur ve emekli zammı netleşiyor! Ocak’ta artış yüzde 19.78’e çıkacak taban maaş 19 bin 128 TL olacak

Merkez Bankası da geçen hafta 2025 yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 31 ile 33 arasında açıklamış, bu da zam oranının SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 12.28 ile 13.99, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 18.7 ile 20.5 aralığında çıkabileceğini göstermişti. Yüzde 32'lik oranın gerçekleşmesi halinde de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13.14, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 19.61 zam alacağı hesaplanmıştı.

Memurların ve emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak zamlarını ortaya koyacak 2025'in ikinci yarısının enflasyon verisine ilişkin ipuçları birbiri ardına geliyor. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 çıkmış, 4 ayda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.25, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 5 farkla birlikte yüzde 16.55 zam ortaya çıkmıştı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

% 7.91 ENFLASYON FARKI

Merkez Bankası şimdi de Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ekonomistlerle yapılan ankette 2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 32.20 olarak tahmin edildi. Anketteki tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.31 çıkacak. Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, buna göre yüzde 13.31'i bulacak. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11 olarak belirlenen zam oranına eklenecek enflasyon farkı, bu tahmine göre yüzde 7.91'e ulaşacak. Yüzde 11'lik Ocak zammı da bu oranla yüzde 19.78'e çıkacak.



EN AZ 19 BİN 128 TL MAAŞ



Kesin zam oranı Ocak ayının başında belli olacak. Zam oranının belli olmasının ardından taban aylık artışı, refah payı gibi talepler de karara bağlanacak. Ocak ayında SSK ve Bağ- Kur emeklileriyle memur emeklileri arasında 6.5 puan seviyesinde bir zam farkı olacağı hesaplanıyor. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin refah payı talepleri bulunuyor.

Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da yükseltilmesi bekleniyor. Burada 6 aylık enflasyon artışı formülü en kuvvetli seçenek olarak görülüyor. Taban aylık artışı yapılır ve anketteki gibi 13.31 artış yansıtılırsa, emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 19 bin 128 liraya yükselecek.