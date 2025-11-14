Ticaret Bakanlığı uyardı! “Sahte indirimlere aldanmayın, ‘1 alana 1 bedava’ ve ‘en düşük fiyat’ kampanyalarını dikkatle inceleyin”

Bakanlık tüketiciyi en fazla etkileyen '1 alana 1 bedava' gibi koşullu kampanyaların ve 'en düşük fiyat' gibi iddiaların dikkatli incelenmesini öneriyor. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar, şikayetlerini 'ticaret.gov.tr' adresinden Rekabet Kurulu'na iletebilir.

EFSANE DENETİM



Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, Rekabet Kurulu'nun, Kasım ayında yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini mercek altına aldığı belirtildi. Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim ve yanıltıcı görseller tespit edildiğinde idari yaptırımların gecikmeden uygulandığına vurgu yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için şu noktalara dikkat etmelerini hususiyetle öneriyoruz: Gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması, 'Şok indirim', 'En düşük fiyat' gibi iddiaların doğruluğunun kontrol edilmesi, sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde güvenlik unsurlarının kontrol edilmesi, koşullu kampanyalarda (1 alana 1 bedava, 3 al 2 öde vb.) ayrıntıların dikkatle okunması gerekiyor" denildi. '

ŞİKAYETLER KURULA'

Açıklamada ayrıca; aldatıcı reklam ve uygulamalara karşı, tüketicilerden gelen başvuru ve şikayetlerin titizlikle değerlendirildiği kaydedilerek, "Tüketiciler, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin başvurularını 'https:// ticaret.gov.tr/tuketici/ticarireklamlar/ reklam-kurulunanasil- basvurulur' bağlantısı üzerinden Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na iletebilirler" ifadelerine yer verildi.



KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?



Alışverişte mağduriyet yaşanmaması için öncelikli görev tüketiciye düşüyor. Sahte indirimlerle mağduriyet yaşamamak için neler yapılmalı? İşte detaylar...

Güvenilir e-ticaret platformlarını tercih edin.

HTTPS (güvenli) protokolüne sahip, adres çubuğunda "kilit" simgesi bulunan web sitelerinden alışveriş yapın.

Web sitesinin iletişim bilgilerini doğrulayın.

Gerçekçi olmayan indirimlerden kaçının.

Ürün fiyatlarını karşılaştırarak, şüpheli fiyat farklılıklarını araştırın.

Sanal kart veya güvenli ödeme sistemlerini kullanın.

Kredi kartı bilgilerinizi yalnızca güvenilir, şifreli web sitelerinde girin.

E-postalardaki bağlantılara tıklamadan önce, gönderenin adresini kontrol edin.

"Hesabınızla ilgili işlem yapın" gibi taleplere hemen yanıt vermek yerine, resmi web sitesinden doğrulama yapın.

Ürün ve satıcı hakkında gerçek kullanıcı yorumlarını ve değerlendirmelerini inceleyin.

Bağımsız yorum sitelerinde veya sosyal medya platformlarında mağaza hakkında yapılan yorumları araştırın.