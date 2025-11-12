Türkiye-ABD ticaretinde vergi görüşmeleri sürüyor: Bakan Bolat yüzde 15’lik ek verginin düşürülebileceğini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Çin ve benzeri bazı büyük tedarikçilere uygulanan oranlara kıyasla Türkiye'ye daha düşük vergi uyguladığını kaydederken, yüzde 15'lik verginin daha da aşağı çekilmesi için görüşmelerin sürdüğünü anlattı. "Türk Ticaret Merkezi-Hedef Pazar ABD Zirvesi"nde konuşan Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 2024'te yüzde 4.7 artarak 35.2 milyar dolar seviyesine ulaştığını, bu yıl 10 aylık ticaret hacminin ise 31 milyar dolar olduğunu söyledi. Bolat, "ABD'nin 2024 yılı ihracatımızdaki payı yüzde 6.2, ithalatımızdaki payı yüzde 5.4 olmuştur. Son 20 yıllık ticaretimize baktığımızda, ihracatımız 3.3, ithalatımız 3.5 kat artmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump'ın ilk döneminde belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir" diye konuştu.

'GÖRÜŞÜYORUZ'

ABD'nin uyguladığı vergilerin düşürülmesi için görüşmeler yaptıklarını anlatan Bolat, "Ülkemizin tabii olduğu ilave yüzde 15 vergi oranının düşürülmesi genel öncelik olmakla birlikte, tekstil ve konfeksiyonda özel bir düzenleme ile daha elverişli bir vergiye tabii tutulmamız; ayrıca section 232 olarak bilinen önlemlerden muaf tutulmamız veya oranların düşürülmesi öncelikli müzakere hedeflerimiz" dedi.