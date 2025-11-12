PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye-ABD ticaretinde vergi görüşmeleri sürüyor: Bakan Bolat yüzde 15’lik ek verginin düşürülebileceğini açıkladı

Bakan Bolat, ABD’nin bazı büyük tedarikçilere uygulanan oranlara kıyasla Türkiye’ye daha düşük vergi uyguladığını belirterek, ‘Yüzde 15’lik verginin daha da aşağı çekilmesi için görüşmeler sürüyor’ dedi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Türkiye-ABD ticaretinde vergi görüşmeleri sürüyor: Bakan Bolat yüzde 15’lik ek verginin düşürülebileceğini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin Çin ve benzeri bazı büyük tedarikçilere uygulanan oranlara kıyasla Türkiye'ye daha düşük vergi uyguladığını kaydederken, yüzde 15'lik verginin daha da aşağı çekilmesi için görüşmelerin sürdüğünü anlattı. "Türk Ticaret Merkezi-Hedef Pazar ABD Zirvesi"nde konuşan Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 2024'te yüzde 4.7 artarak 35.2 milyar dolar seviyesine ulaştığını, bu yıl 10 aylık ticaret hacminin ise 31 milyar dolar olduğunu söyledi. Bolat, "ABD'nin 2024 yılı ihracatımızdaki payı yüzde 6.2, ithalatımızdaki payı yüzde 5.4 olmuştur. Son 20 yıllık ticaretimize baktığımızda, ihracatımız 3.3, ithalatımız 3.5 kat artmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump'ın ilk döneminde belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir" diye konuştu.

'GÖRÜŞÜYORUZ'
ABD'nin uyguladığı vergilerin düşürülmesi için görüşmeler yaptıklarını anlatan Bolat, "Ülkemizin tabii olduğu ilave yüzde 15 vergi oranının düşürülmesi genel öncelik olmakla birlikte, tekstil ve konfeksiyonda özel bir düzenleme ile daha elverişli bir vergiye tabii tutulmamız; ayrıca section 232 olarak bilinen önlemlerden muaf tutulmamız veya oranların düşürülmesi öncelikli müzakere hedeflerimiz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü | Şehidimiz var! Türkiye yasa boğuldu: Vatan evlatlarının şehadet haberi ailelerine ulaştırılıyor
CANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Enkaza ulaşıldı | Başkan Erdoğan açıkladı: "Şehitlerimiz var"
Takasbank
İDDİANAME | "Eko"sistem haramı kurumsallaştırdı! "Parsadan Aykut" 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Florya'da organize haraç ağı
İstanbullunun kişisel verilerini ABD ve Almanya'ya servis ettiler! Ekrem İmamoğlu'na destek için manipülasyon, lokasyon temelli takip ne ararsan var...
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi hesaplar hangi isimler? O gazeteciler fonlandı
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM'yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi
Kocaeli'de yangın faciasında 7 tutuklama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
Son dakika: Gürcistan'da düşen C-130'umuz sonrası jet temas! Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü
Ekrem İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediler
Başkan Erdoğan'dan Medeniyetimizde Şehir ve Mekan programında CHP'ye tepki: Metropollerimiz fetret devri yaşıyor
Sözcü ve Eko-Troller'den "AYM'ye CHP'nin kapatılması için başvuru" provokasyonu! Başsavcılıktan flaş açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: İBB iddianamesi hazır! Ekrem İmamoğlu örgüt kurucusu! Hangi suçlar işlendi? Akın Gürlek'ten flaş mesaj
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"
Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda açıkladı: "Fidan dikme rekorunu bugün kıracağız"
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Yakında meyvesini verecek | "Cumhur İttifakı milletiğimizin parlayan geleceğidir"
Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor ilgi: Bakan Kurum ilk günün başvuru sayısını açıkladı