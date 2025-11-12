PODCAST CANLI YAYIN

AXA Türkiye’den empati odaklı dönüşüm: “Sigortacılığın geleceğini insanla şekillendiriyoruz”

Empati güvencesinin sigortacılık sistemine değil insani güvenceye odaklanan yepyeni bir iş modeli anlayışını ifade ettiğini belirten AXA Türkiye CEO’su Yavuz Ölken, ‘Müşteri davranışlarını daha iyi anlayacağımız, sadakati ve yenilemeyi yeniden tanımlayacağımız bir döneme giriyoruz’ dedi...

AXA Türkiye, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlediği Acenteler Toplantısı'nda bini aşkın acentesiyle buluştu. Katılımcılar, AXA Türkiye'nin 2025 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını, güven anlayışını yeniden tanımlayan 'empati güvencesi' yaklaşımını, bu doğrultuda geliştirilen yeni ürünleri, teknoloji yatırımlarını ve 2026 yol haritasını birinci ağızdan dinledi. Yıllardır sürdürülebilirliğe yatırım yapan, dayanıklılık odağında ilerleyen, acenteleri ve müşterileriyle kurduğu güven ilişkisini uzun zamandır koruyan AXA Türkiye, empati güvencesi tanımıyla sigortacılığı yalnızca risk yönetimi değil, insanı merkeze alan güçlü bir bağa dönüştürmeyi hedefliyor.

YENİ İŞ MODELİ
Toplantıda konuşan AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, empati güvencesi stratejisinin yalnızca finansal sonuçlarda değil, müşteri deneyimi ve memnuniyetinde de gözle görülür olumlu sonuçlar yarattığını vurguladı. Ölken, konuşmasında şu mesajı verdi: "2026 yılında büyüme kararlılığımız hız kesmeden sürecek. Teknolojiyi, inovasyonu ve büyük veriyi bugüne kadar yalnızca süreçleri iyileştirmek için değil; acentelerimizin ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak için kullandık. Şimdi bu yaklaşımı bir adım ileri taşıyor, tüm operasyonlarımızın merkezine empati güvencesini yerleştiriyoruz. Empati güvencesi; AXA Türkiye'yi bir sigorta şirketi olmanın ötesine taşıyan, sigortacılık sistemine değil insani güvenceye odaklanan yepyeni bir iş modeli anlayışını ifade ediyor. Müşteri davranışlarını daha iyi anlayacağımız, sadakati ve yenilemeyi yeniden tanımlayacağımız bir döneme giriyoruz. Çünkü bizim işimizin merkezinde riskler değil, insanlar ve onların kendilerini güvende hissetmesi var. 2030 tutkumuz doğrultusunda ilerliyoruz: Gücümüzü empatiyle birleştiriyor ve empati güvencesi olma konusundaki kararlılığımız ile sigortacılığın geleceğini şekillendiriyoruz."

