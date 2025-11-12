Asgari ücret maratonu ay başında başlıyor!

Yeni asgari ücret için süreç yaklaşırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar geldi. Bakan Işıkhan, geçen dönem asgari ücretin net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini anımsatarak, "Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de Aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz" dedi. Asgari ücret desteğini, 2025 yılı için aylık bin liraya yükselttiklerine dikkat çeken Işıkhan, "Bu yılın ilk 8 ayında 1.5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41.6 milyar lira asgari ücret desteği verdik" ifadelerini kullandı.

EMEĞİN PAYI ZİRVEYE ÇIKTI

Aralık 2002 ile Temmuz 2025 dönemine bakıldığında en düşük memur maaşındaki reel artışın yüzde 264'e ulaştığını belirten Işıkhan, kamu işçilerinin, kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 2 yıllık zam oranlarının bu yıl belirlendiğine dikkat çekti. Işıkhan, 2002'de yüzde 24.8 olan emeğin milli gelirden aldığı payın, 2025'in ilk yarısında yüzde 36'ya çıkarak tarihin en yüksek noktasına ulaştığını kaydederek, "Böylece, çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bakanlığımızın temel önceliklerinden biri, insana yakışır istihdam olanaklarını artırmak, çalışma koşullarını sürekli iyileştirmek ve iş sağlığı ile güvenliğini en yüksek standartlara taşımaktır" şeklinde konuştu.



KAYIT DIŞINA 2.3 MİLYAR TL CEZA

TBMM'de bakanlığının bütçesi görüşülürken, Kocaeli'de 6 vatandaşın hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan, "İdari ve adli süreç eş zamanlı devam ediyor. Soruşturmanın selameti açısından İŞKUR ve SGK il müdürlerimizle birlikte toplam 7 personeli açığa aldık. Srecin takipçisi olacağız. Sorumlu olanların tespit edilmesi ve hesap vermesi noktasında ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi. Işıkhan, teftişlerde eksik işçilik alacaklarına ilişkin 954 milyon TL'nin işçilere ödenmesini, vergi ve prim adı altında da kamuya 540 milyon liranın aktarılmasını sağladıklarını söyledi. Mevzuata aykırılığı süren iş yerlerine 1.1 milyar lira ceza uyguladıklarını vurgulayan Işıkhan, "İlk 9 ayda kayıt dışı işçi çalıştıran iş yerlerine 2.3 milyarlira ceza uygulanmıştır" diye konuştu.



Işıkhan, yapay zeka ile işletmelerin risk profillerinin çıkarılacağını söyledi.