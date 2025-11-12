PODCAST CANLI YAYIN

Asgari ücret maratonu ay başında başlıyor!

Bakan Işıkhan, yeni asgari ücret için komisyonun Aralık’ta toplanacağını, herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ettiklerini belirterek, ‘Çalışanları enflasyona karşı koruma prensibimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz’ dedi

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Asgari ücret maratonu ay başında başlıyor!

Yeni asgari ücret için süreç yaklaşırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan önemli açıklamalar geldi. Bakan Işıkhan, geçen dönem asgari ücretin net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini anımsatarak, "Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de Aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz" dedi. Asgari ücret desteğini, 2025 yılı için aylık bin liraya yükselttiklerine dikkat çeken Işıkhan, "Bu yılın ilk 8 ayında 1.5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41.6 milyar lira asgari ücret desteği verdik" ifadelerini kullandı.

EMEĞİN PAYI ZİRVEYE ÇIKTI
Aralık 2002 ile Temmuz 2025 dönemine bakıldığında en düşük memur maaşındaki reel artışın yüzde 264'e ulaştığını belirten Işıkhan, kamu işçilerinin, kamu görevlilerinin ve emeklilerinin 2 yıllık zam oranlarının bu yıl belirlendiğine dikkat çekti. Işıkhan, 2002'de yüzde 24.8 olan emeğin milli gelirden aldığı payın, 2025'in ilk yarısında yüzde 36'ya çıkarak tarihin en yüksek noktasına ulaştığını kaydederek, "Böylece, çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bakanlığımızın temel önceliklerinden biri, insana yakışır istihdam olanaklarını artırmak, çalışma koşullarını sürekli iyileştirmek ve iş sağlığı ile güvenliğini en yüksek standartlara taşımaktır" şeklinde konuştu.


KAYIT DIŞINA 2.3 MİLYAR TL CEZA
TBMM'de bakanlığının bütçesi görüşülürken, Kocaeli'de 6 vatandaşın hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan, "İdari ve adli süreç eş zamanlı devam ediyor. Soruşturmanın selameti açısından İŞKUR ve SGK il müdürlerimizle birlikte toplam 7 personeli açığa aldık. Srecin takipçisi olacağız. Sorumlu olanların tespit edilmesi ve hesap vermesi noktasında ne gerekiyorsa yapıyoruz" dedi. Işıkhan, teftişlerde eksik işçilik alacaklarına ilişkin 954 milyon TL'nin işçilere ödenmesini, vergi ve prim adı altında da kamuya 540 milyon liranın aktarılmasını sağladıklarını söyledi. Mevzuata aykırılığı süren iş yerlerine 1.1 milyar lira ceza uyguladıklarını vurgulayan Işıkhan, "İlk 9 ayda kayıt dışı işçi çalıştıran iş yerlerine 2.3 milyarlira ceza uygulanmıştır" diye konuştu.


Işıkhan, yapay zeka ile işletmelerin risk profillerinin çıkarılacağını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü | Şehidimiz var! Türkiye yasa boğuldu: Vatan evlatlarının şehadet haberi ailelerine ulaştırılıyor
CANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Enkaza ulaşıldı | Başkan Erdoğan açıkladı: "Şehitlerimiz var"
Takasbank
İDDİANAME | "Eko"sistem haramı kurumsallaştırdı! "Parsadan Aykut" 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Florya'da organize haraç ağı
İstanbullunun kişisel verilerini ABD ve Almanya'ya servis ettiler! Ekrem İmamoğlu'na destek için manipülasyon, lokasyon temelli takip ne ararsan var...
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi hesaplar hangi isimler? O gazeteciler fonlandı
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM'yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi
Kocaeli'de yangın faciasında 7 tutuklama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
Son dakika: Gürcistan'da düşen C-130'umuz sonrası jet temas! Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü
Ekrem İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediler
Başkan Erdoğan'dan Medeniyetimizde Şehir ve Mekan programında CHP'ye tepki: Metropollerimiz fetret devri yaşıyor
Sözcü ve Eko-Troller'den "AYM'ye CHP'nin kapatılması için başvuru" provokasyonu! Başsavcılıktan flaş açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: İBB iddianamesi hazır! Ekrem İmamoğlu örgüt kurucusu! Hangi suçlar işlendi? Akın Gürlek'ten flaş mesaj
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"
Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda açıkladı: "Fidan dikme rekorunu bugün kıracağız"
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Yakında meyvesini verecek | "Cumhur İttifakı milletiğimizin parlayan geleceğidir"
Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor ilgi: Bakan Kurum ilk günün başvuru sayısını açıkladı