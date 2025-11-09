PODCAST CANLI YAYIN

500 bin sosyal konut için başvurular yarın başlıyor!

500 bin sosyal konut projesi için başvurular yarın başlıyor. Başvurular, ilk 5 gün T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanında inşa edilecek 500 bin sosyal konut için başvuruları kabul etmeye hazırlanıyor. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, TOKİ Başkanlığınca "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilde inşa edilecek proje için başvuruların yarın başladığı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular pazartesi günü başlıyor" mesajıyla proje başvuru takvimine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

İKİ YÖNTEM UYGULANACAK


Başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu azaltmak için kampanyanın ilk 5 gününde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak. Buna göre; 10 Kasım'da TC kimlik numarası son rakamı "0", 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da ise "8" olanlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuruda bulunabilecek. Yetkili banka şubelerine yapılacak başvurularda ise kimlik numarası şartı aranmayacak. Proje kapsamında satışa sunulacak konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla vatandaşlara sunulacak. Konut fiyatları, İstanbul ve Anadolu illeri için metrekareye göre farklılık gösteriyor.


KİMLERDEN BAŞVURU ÜCRETİ ALINMIYOR?


E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

