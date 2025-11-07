PODCAST CANLI YAYIN

11 yaşındaki Ümit Keçik’ten Mars’ta yaşam projesi

Hataylı 11 yaşındaki Ümit Keçik, uluslararası bilim ve matematik yarışmalarındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Küçük dâhi, güneş enerjisiyle çalışan roket ve Mars’ta kolonileşmeyi hedefleyen projesiyle Amerikan Rice Üniversitesi’nden davet aldı.

Giriş Tarihi:
Hatay'da uluslararası bilim ve matematik yarışmalarında elde ettiği başarılarla ön plana çıkan Ümit Keçik, 11 yaşında gururumuz oldu. Anne ve babası tarafından teknolojik aletlerden uzak tutularak büyütülen ve her gün bir kitap okuyarak yaşamını sürdüren Keçik, Türkiye'de düzenlenen bilgi yarışmasında 1'inci olduktan sonra Tayland'da düzenlenen SIMSO (Singapore International Mathematical and Science Olympiad) yarışmasında dünya üçüncüsü olma başarısını elde etmişti. Zekası ve azmiyle takdir toplayan küçük dahi Keçik; güneş enerjisiyle çalışan roket, tarım ve hayvancılık sistemleri, yapay yerçekimi ve altın dedektörüyle Mars'ta kolonileşmeyi hedefleyen proje tasarladı.

ÖZEL BİR ROKET
Amerikan Rice Üniversitesi de minik dâhiye davet mektubu gönderdi. Ümit Keçik, "Projemde Mars'ta kolonileşme için yapay yerçekimi alanları, gıda ve içecek üretim sistemleri bulunuyor. Roket, Dünya'nın yerçekiminden çıktıktan sonra itici kuvvetlerle yoluna devam edecek. Mars'ta bozulan ekipmanları tamir etmek için altın dedektörü kullanacağım. Ayrıca Mors alfabesiyle çalışan bir iletişim sistemi kurarak Dünya ile güneş enerjisi üzerinden bağlantı sağlamayı planlıyorum. İlk hedefim Mars'ı daha yaşanabilir hale getirmek için bir prototip roket üretmek" dedi.

