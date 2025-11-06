Ticaret Bakanı Bolat açıkladı! | 81 ilde 470 bin işletme denetlendi

Meclis'te gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "81 ilimizde 470 bin 37 işletme ve 32 milyondan fazla ürün denetledik ve 2.4 milyar TL'nin üzerinde idari para cezası uyguladık. Tüketici hakem heyetleri bugüne kadar yaklaşık 19 milyon başvuruyu karara bağladı. Bu yılın ilk 10 ayında 733 bin 395 başvuru alınmış, 9.7 milyar lira tutarında 691 bin 573 adet uyuşmazlık karara bağlanmıştır" dedi. 2024 yılında ülkemizin vergi gelirlerinin yüzde 22.8'inin gümrüklerden tahsil edildiğini belirten Bolat, şöyle devam etti: "12 milyon araç, 8.1 milyon konteyner ve 176 milyon yolcunun giriş çıkış işlemlerini gerçekleştirdik. Gümrükler muhafaza birimlerimizin gayretleri sonucunda, 89 milyar 77 milyon lira değerinde kaçak eşya ve narkotik madde ele geçirdik."

