4 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? TÜİK 4. veriye göre 2026 emekli ve memur zammı yüzde kaç olacak?

2026 yılına doğru yaklaşırken milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranı için TÜİK’in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verilerini bekliyor. Yılın ikinci yarısında temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon farkı Ocak 2026’da yapılacak maaş artışlarının en önemli göstergesi olacak.

4 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? TÜİK 4. veriye göre 2026 emekli ve memur zammı yüzde kaç olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon oranını 3 Kasım'da açıklayacak. Ekonomistlerin ortak tahminine göre ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,69 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Yılın ikinci yarısına ait mevcut verilere bakıldığında; temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustosta 2,04, eylülde ise 3,23 olarak açıklanmıştı. Bu verilerin üzerine ekim ayında yüzde 2,69'luk bir artış gelmesi durumunda, 4 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 5,14 seviyesine ulaşacak.

Memur ve Emekliler İçin Kritik Dönem

Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme'ye göre memurlara ocak ayında yüzde 11'lik bir artış uygulanacak. Bu orana, enflasyon farkı da eklenecek.

Ekim ayı verisinin beklentiler doğrultusunda açıklanması halinde, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı şimdiden yüzde 16,71 seviyesinde şekillenmiş olacak. Bu oran; yüzde 5,14'lük enflasyon farkı ile toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik artışın birleşiminden oluşuyor.

SGK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Zam Hesabı

SGK ve Bağ-Kur emeklileri açısından tablo biraz farklı ilerliyor. Bu grupların maaşları doğrudan 6 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor.
Ekim ayı verisinin yüzde 2,69 gelmesi hâlinde, temmuzdan ekime kadar olan 4 aylık toplam enflasyon yüzde 10,40 olarak hesaplanacak. Bu durumda SGK ve Bağ-Kur emeklileri, kasım ve aralık ayı verileri açıklanmadan bile yüzde 10,40'lık zammı şimdiden hak etmiş olacak.

