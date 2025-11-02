4 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? TÜİK 4. veriye göre 2026 emekli ve memur zammı yüzde kaç olacak?

(Takvim Foto Arşiv)

SGK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Zam Hesabı

SGK ve Bağ-Kur emeklileri açısından tablo biraz farklı ilerliyor. Bu grupların maaşları doğrudan 6 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor.

Ekim ayı verisinin yüzde 2,69 gelmesi hâlinde, temmuzdan ekime kadar olan 4 aylık toplam enflasyon yüzde 10,40 olarak hesaplanacak. Bu durumda SGK ve Bağ-Kur emeklileri, kasım ve aralık ayı verileri açıklanmadan bile yüzde 10,40'lık zammı şimdiden hak etmiş olacak.