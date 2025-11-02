4 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? TÜİK 4. veriye göre 2026 emekli ve memur zammı yüzde kaç olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon oranını 3 Kasım'da açıklayacak. Ekonomistlerin ortak tahminine göre ekim ayı enflasyonunun yüzde 2,69 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Yılın ikinci yarısına ait mevcut verilere bakıldığında; temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, ağustosta 2,04, eylülde ise 3,23 olarak açıklanmıştı. Bu verilerin üzerine ekim ayında yüzde 2,69'luk bir artış gelmesi durumunda, 4 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 5,14 seviyesine ulaşacak.
Memur ve Emekliler İçin Kritik Dönem
Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme'ye göre memurlara ocak ayında yüzde 11'lik bir artış uygulanacak. Bu orana, enflasyon farkı da eklenecek.