Annelere erken emeklilik müjdesi! 57 bin TL avantaj...

Kadınlara erken emeklilik yolunu açan doğum borçlanmasında ödenecek tutar 1 Ocak’tan itibaren değişecek. Asgari ücrete enflasyon zammı yapılsa, 2 yıllık en düşük borçlanma tutarı yaklaşık 57 bin lira artacak...

Pek çok kadın çalışan anne olunca çocuklarının bakımı için iş hayatından uzaklaşıyor. Bu nedenle prim gün sayıları düşük kalıyor, emeklilikleri gecikiyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız bu soruna çözüm için annelere doğum borçlanması imkanı sunuyor. İster SSK'lı ister Bağ-Kur'lu ister memur olsun tüm kurumlardaki anneler 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılırken, 6 yıla varan avantaj sunuluyor.

ORAN AYRI TUTAR FARKLI
1 Ocak'tan itibaren hizmet borçlanmalarında önemli bir değişiklik devreye girecek. Borçlanmalardan alınacak prim tutarı prime esas kazancın yüzde 45'ine çıkacak. Ancak doğum borçlanmalarındaki yüzde 32'lik oran korunacak. Ayrıca ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri için yapılan borçlanmalar da yine yüzde 32 oranında prime tabi olacak. Yani kadın çalışanların yaptığı bu borçlanmalarla ilgili prim oranı değişmeyecek. Ancak doğum borçlanmasına 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret zammı gelecek.

ASGARİ ÜCRET ETKİSİ
Doğum borçlanmasında en düşük tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da şu an için aylık 8 bin 321 lira 76 kuruş. Günlük en düşük prim 277,39 lira olurken, 2 yıllık doğum borçlanmasına en az 199 bin 722 lira ödeniyor. 1 Ocak'ta yeni asgari ücretle birlikte bu tutar artacak. Örneğin; asgari ücret Orta Vadeli Program'daki 2025 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 28.5 artırılsa, borçlanma tutarı günlük 356,45, bir aylık 10 bin 693, 2 yıllık 256 bin 643 liraya yükselecek. Bir aylık borçlanma yaklaşık 2 bin 372 lira, 2 yıllık ise 56 bin 921 lira artacak. Bu artıştan etkilenmemek için bu yıl bitmeden başvurmak yeterli olacak.

BORÇLANMA İÇİN BUNLARA DİKKAT!
Bir çocuk için en çok 720 günlük yani 2 yıllık süre borçlanılabiliyor. Ancak daha az prim gerekiyorsa ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabilir.

Doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi şart. Yani sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için borçlanma imkanı tanınmıyor.

Eğer staj tarihinden sonra doğum yapılmışsa bu doğumlar için de borçlanma yapılabiliyor.

Ayrıca çocuğun sağ olması gerekiyor. Doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor.

Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor.

İsteğe bağlı sigorta kapsamında Bağ- Kur'lu olanların da borçlanma hakkı var.

2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen anne ya da çocuğunu evlatlık veren kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabilir. Çocuğu dünyaya getiren anne, bebeğin doğumundan evlatlık verildiği süreye kadar olan geçen 2 yılı borçlanabilir. Evlat edinen anne ise çocuğu evlat edindiği tarihten doğumdan sonraki 2 yıllık sürenin dolduğu tarihe kadar olan süreyi borçlanabilir.

ÖDEME İÇİN SÜRE VAR
Ödeme ise hemen yapılmayacak. Doğum borçlanması için başvurunun ardından SGK tebligat gönderecek. Tebligat tarihinden itibaren 1 ay içinde ödemeyi yapmak gerekecek

