Annelere erken emeklilik müjdesi! 57 bin TL avantaj...

Pek çok kadın çalışan anne olunca çocuklarının bakımı için iş hayatından uzaklaşıyor. Bu nedenle prim gün sayıları düşük kalıyor, emeklilikleri gecikiyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız bu soruna çözüm için annelere doğum borçlanması imkanı sunuyor. İster SSK'lı ister Bağ-Kur'lu ister memur olsun tüm kurumlardaki anneler 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılırken, 6 yıla varan avantaj sunuluyor.
ORAN AYRI TUTAR FARKLI
1 Ocak'tan itibaren hizmet borçlanmalarında önemli bir değişiklik devreye girecek. Borçlanmalardan alınacak prim tutarı prime esas kazancın yüzde 45'ine çıkacak. Ancak doğum borçlanmalarındaki yüzde 32'lik oran korunacak. Ayrıca ücretsiz doğum ya da analık izin süreleri için yapılan borçlanmalar da yine yüzde 32 oranında prime tabi olacak. Yani kadın çalışanların yaptığı bu borçlanmalarla ilgili prim oranı değişmeyecek. Ancak doğum borçlanmasına 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret zammı gelecek.
ASGARİ ÜCRET ETKİSİ
Doğum borçlanmasında en düşük tutar aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar oluyor. Bu da şu an için aylık 8 bin 321 lira 76 kuruş. Günlük en düşük prim 277,39 lira olurken, 2 yıllık doğum borçlanmasına en az 199 bin 722 lira ödeniyor. 1 Ocak'ta yeni asgari ücretle birlikte bu tutar artacak. Örneğin; asgari ücret Orta Vadeli Program'daki 2025 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 28.5 artırılsa, borçlanma tutarı günlük 356,45, bir aylık 10 bin 693, 2 yıllık 256 bin 643 liraya yükselecek. Bir aylık borçlanma yaklaşık 2 bin 372 lira, 2 yıllık ise 56 bin 921 lira artacak. Bu artıştan etkilenmemek için bu yıl bitmeden başvurmak yeterli olacak.