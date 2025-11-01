Annelere erken emeklilik müjdesi! 57 bin TL avantaj...

BORÇLANMA İÇİN BUNLARA DİKKAT!

Bir çocuk için en çok 720 günlük yani 2 yıllık süre borçlanılabiliyor. Ancak daha az prim gerekiyorsa ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabilir.



Doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi şart. Yani sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için borçlanma imkanı tanınmıyor.



Eğer staj tarihinden sonra doğum yapılmışsa bu doğumlar için de borçlanma yapılabiliyor.



Ayrıca çocuğun sağ olması gerekiyor. Doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor.



Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor.



İsteğe bağlı sigorta kapsamında Bağ- Kur'lu olanların da borçlanma hakkı var.



2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen anne ya da çocuğunu evlatlık veren kadın sigortalılar da doğum borçlanması yapabilir. Çocuğu dünyaya getiren anne, bebeğin doğumundan evlatlık verildiği süreye kadar olan geçen 2 yılı borçlanabilir. Evlat edinen anne ise çocuğu evlat edindiği tarihten doğumdan sonraki 2 yıllık sürenin dolduğu tarihe kadar olan süreyi borçlanabilir.



Anneye erken emeklilik (AA)



ÖDEME İÇİN SÜRE VAR

Ödeme ise hemen yapılmayacak. Doğum borçlanması için başvurunun ardından SGK tebligat gönderecek. Tebligat tarihinden itibaren 1 ay içinde ödemeyi yapmak gerekecek