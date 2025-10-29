Dünya Bankası’ndan 2026 altın ve petrol uyarısı! 2026’da bu emita uçacak

Fotoğraflar: AA

🌍 Küresel Emtia Fiyatlarında 4. Yıl Düşüş Serisi

Dünya Bankası, emtia fiyatlarının hem 2025'te hem de 2026'da yüzde 7 oranında değer kaybedeceğini bildirdi. Düşüşün temel sebepleri şöyle sıralandı:

Küresel ekonomik büyümenin zayıf kalması

Petrol piyasasında güçlü arz fazlası

Süren jeopolitik ve politika belirsizlikleri

Tüketim ve yatırımlarda yavaşlama

Buna rağmen fiyatların hâlâ pandemi öncesi yılların üzerinde seyrettiği de vurgulandı:

• 2025 fiyatları 2019'a göre %23 yukarıda

• 2026 fiyatları ise %14 yukarıda kalacak