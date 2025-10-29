Dünya Bankası’ndan 2026 altın ve petrol uyarısı! 2026’da bu emita uçacak

Küresel ekonomi, zayıf büyüme, artan arz fazlası ve jeopolitik belirsizliklerle mücadele ederken Dünya Bankası'nın son emtia analiz raporu dikkat çekti.
🌍 Küresel Emtia Fiyatlarında 4. Yıl Düşüş Serisi
Dünya Bankası, emtia fiyatlarının hem 2025'te hem de 2026'da yüzde 7 oranında değer kaybedeceğini bildirdi. Düşüşün temel sebepleri şöyle sıralandı:
-
Küresel ekonomik büyümenin zayıf kalması
-
Petrol piyasasında güçlü arz fazlası
-
Süren jeopolitik ve politika belirsizlikleri
-
Tüketim ve yatırımlarda yavaşlama
Buna rağmen fiyatların hâlâ pandemi öncesi yılların üzerinde seyrettiği de vurgulandı:
• 2025 fiyatları 2019'a göre %23 yukarıda
• 2026 fiyatları ise %14 yukarıda kalacak
⛽ Petrol Fiyatlarında "Soğuk Duş"
Petrol piyasasında tablo çok daha sert. Brent petrolün düşüş ivmesi hızlanacak:
|Yıl
|Ortalama Brent Petrol Fiyatı
|Beklenti
|2025
|68 dolar
|Düşüş devam
|2026
|60 dolar
|Son 5 yılın en düşüğü
Dünya Bankası'nın gerekçeleri:
-
Elektrikli ve hibrit araç satışlarında rekor artış
-
Özellikle Çin'de talebin durağanlaşması
-
Küresel arz fazlasının 2020 zirvesinin %65 üzerine çıkması
Enerji fiyatları için genel görünüm:
• 2025'te -%12
• 2026'da -%10 düşüş
Bu tahminler, akaryakıt fiyatlarının dünya genelinde gerilemesine kapı aralayabilir.