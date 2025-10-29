PODCAST CANLI YAYIN

Dünya Bankası’ndan 2026 altın ve petrol uyarısı! 2026’da bu emita uçacak

Dünya Bankası, küresel emtia piyasalarına ilişkin ekim raporunda yatırımcıları yakından ilgilendiren çok önemli tahminler paylaştı. Rapora göre, emtia fiyatlarında 2026’ya kadar sert bir düşüş trendi görülecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünya Bankası’ndan 2026 altın ve petrol uyarısı! 2026’da bu emita uçacak

Küresel ekonomi, zayıf büyüme, artan arz fazlası ve jeopolitik belirsizliklerle mücadele ederken Dünya Bankası'nın son emtia analiz raporu dikkat çekti.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🌍 Küresel Emtia Fiyatlarında 4. Yıl Düşüş Serisi

Dünya Bankası, emtia fiyatlarının hem 2025'te hem de 2026'da yüzde 7 oranında değer kaybedeceğini bildirdi. Düşüşün temel sebepleri şöyle sıralandı:

  • Küresel ekonomik büyümenin zayıf kalması

  • Petrol piyasasında güçlü arz fazlası

  • Süren jeopolitik ve politika belirsizlikleri

  • Tüketim ve yatırımlarda yavaşlama

Buna rağmen fiyatların hâlâ pandemi öncesi yılların üzerinde seyrettiği de vurgulandı:
• 2025 fiyatları 2019'a göre %23 yukarıda
• 2026 fiyatları ise %14 yukarıda kalacak

⛽ Petrol Fiyatlarında "Soğuk Duş"

Petrol piyasasında tablo çok daha sert. Brent petrolün düşüş ivmesi hızlanacak:

Yıl Ortalama Brent Petrol Fiyatı Beklenti
2025 68 dolar Düşüş devam
2026 60 dolar Son 5 yılın en düşüğü

Dünya Bankası'nın gerekçeleri:

  • Elektrikli ve hibrit araç satışlarında rekor artış

  • Özellikle Çin'de talebin durağanlaşması

  • Küresel arz fazlasının 2020 zirvesinin %65 üzerine çıkması

Enerji fiyatları için genel görünüm:
• 2025'te -%12
• 2026'da -%10 düşüş

Bu tahminler, akaryakıt fiyatlarının dünya genelinde gerilemesine kapı aralayabilir.

🌾 Gıda ve Tarımda Dalgalı Seyir

Tüketici mutfağına doğrudan yansıyan gıda fiyatlarında aşağı yönlü eğilim korunuyor:

  • 2025'te fiyatlar %6,1 düşecek

  • 2026'da ise daha yatay bir seyirle %0,3 gerileme bekleniyor

Öne çıkan ürün tahminleri:

Ürün Beklenti Nedeni
Soya Dengelenme Rekor üretim sonrası normalleşme
Kakao & Kahve Düşüş Arzın toparlanması
Gübre 2025'te %21 artış Çiftçi maliyetlerinde ciddi baskı
Gübre 2026'da %5 düşüş Arz iyileşmesi

Bu beklentiler, bazı gelişmekte olan ülkelerde gıda enflasyonunu aşağı çekebilir.

🪙 Altın ve Gümüşte Sert Yükseliş Sinyalleri

Rapora göre güvenli liman talebi güçlü biçimde sürüyor. Merkez bankalarının alımlarının hız kesmemesi kritik rol oynuyor.

Kıymetli Metal 2025 Tahmini 2026 Tahmini
Altın +%42 +%5
Gümüş +%34 +%8

Analistlere göre:
• Altın fiyatları 2015–2019 ortalamasının neredeyse 2 katına çıkıyor
• Gümüş rekor yıllık ortalama seviyeye ulaşıyor

Bu durum, portföylerde güvenli liman varlıklarına daha fazla yer açılacağına işaret ediyor.

📉 Riskler Masada: "Daha Kötüsü de Olabilir"

Dünya Bankası şu uyarılarda bulunuyor:

  • Küresel büyüme tahminlerin daha da altına düşerse

  • Ticaret savaşları yeniden tırmanırsa

  • Politika belirsizlikleri artarsa

Emtia fiyatlarında daha sert bir gerileme yaşanabilir.

Tarım Kredi Market Kasım ayı indirimleri açıklandı! 2 LT zeytinyağı, çay, pirinç, tuvalet kağıdı, deterjan indirimli fiyat listesiTarım Kredi Market Kasım ayı indirimleri açıklandı! 2 LT zeytinyağı, çay, pirinç, tuvalet kağıdı, deterjan indirimli fiyat listesi
Tarım Kredi Market Kasım ayı indirimleri açıklandı! 2 LT zeytinyağı, çay, pirinç, tuvalet kağıdı, deterjan indirimli fiyat listesi
Altın uçtu mu çakıldı mı? Yastık altı biriktiren baksın: 29 Ekim 2025 ÇEYREK, YARIM, TAM, GRAM ALTIN FİYATLARIAltın uçtu mu çakıldı mı? Yastık altı biriktiren baksın: 29 Ekim 2025 ÇEYREK, YARIM, TAM, GRAM ALTIN FİYATLARI
Altın uçtu mu çakıldı mı? Yastık altı biriktiren baksın: 29 Ekim 2025 ÇEYREK, YARIM, TAM, GRAM ALTIN FİYATLARI

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda konuştu: Terör tehdidini tamamen sıfırlamaya kararlıyız
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Anne ve baba için kurtarma çalışmaları sürüyor
Koza Altın
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
İdefix
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
Kuruluş Orhan
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
Gebze'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her yeri toz bulutu kapladı
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül "dolandırıcılık"tan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi
Türk Telekom
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Diyarbakır'da petrol Trakya'da gaz! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Sondaj başlıyor
Futbolda bahis skandalı VAR! Papara ve Payfix'e erişim sağlayan futbolcu ve hakemler inceleniyor
Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti
Beklenen an geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle atv ekranlarında
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor