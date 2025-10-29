Altın uçtu mu çakıldı mı? Yastık altı biriktiren baksın: 29 Ekim 2025 ÇEYREK, YARIM, TAM, GRAM ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahında yükselişle güne başladı. Gram altın 5 bin 353 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları da yatırımcıların radarında. Yurt içi piyasalar bayram nedeniyle kapalı olsa da uluslararası gelişmeler altının yönünü belirlemeye devam ediyor.