Altın uçtu mu çakıldı mı? Yastık altı biriktiren baksın: 29 Ekim 2025 ÇEYREK, YARIM, TAM, GRAM ALTIN FİYATLARI
Güncel altın fiyatları ve piyasadan son dakika gelişmeleri yatırımcıların yakın takibinde. 29 Ekim 2025 sabahında gram altın yeniden yükselişe geçti. Kapalı olan yurt içi piyasalar nedeniyle işlemler sınırlı olsa da küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik altın fiyatlarını etkiliyor. Yükseliş trendini geçtiğimiz hafta sona erdiren altın fiyatlarında gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından TSİ ile saat 21.00'de açıklanacak faiz kararına çevrildi. Peki canlı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını fiyatları...
Giriş Tarihi: 29.10.2025 10:06