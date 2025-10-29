Kadraj Galeri Kadraj İkon Altın uçtu mu çakıldı mı? Yastık altı biriktiren baksın: 29 Ekim 2025 ÇEYREK, YARIM, TAM, GRAM ALTIN FİYATLARI

Güncel altın fiyatları ve piyasadan son dakika gelişmeleri yatırımcıların yakın takibinde. 29 Ekim 2025 sabahında gram altın yeniden yükselişe geçti. Kapalı olan yurt içi piyasalar nedeniyle işlemler sınırlı olsa da küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik altın fiyatlarını etkiliyor. Yükseliş trendini geçtiğimiz hafta sona erdiren altın fiyatlarında gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından TSİ ile saat 21.00'de açıklanacak faiz kararına çevrildi. Peki canlı altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altını fiyatları...

Altın fiyatları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahında yükselişle güne başladı. Gram altın 5 bin 353 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları da yatırımcıların radarında. Yurt içi piyasalar bayram nedeniyle kapalı olsa da uluslararası gelişmeler altının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Altının gramı 5 bin 353 liradan işlem görüyor

Altın fiyatları güne yükselişle başladı.

Gram altın, 29 Ekim sabahı itibarıyla yüzde 0,4 artışla 5 bin 353 liradan alıcı buluyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Günün ilk saatlerinde çeyrek altın 9 bin 298 liradan, cumhuriyet altını ise 37 bin 55 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda ise altının ons fiyatı yüzde 0,42 artışla 3 bin 969 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD-Çin görüşmeleri altın fiyatlarını etkiliyor

ABD-Çin görüşmelerine dair iyimserliklerin piyasalardaki risk algısını azaltmasıyla güvenli liman varlıklardan olan altına yönelim zayıfladı. Altının onsu yatırımcıların temkinli duruşunu yumuşatması ve kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geriledi.