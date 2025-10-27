PODCAST CANLI YAYIN

Sistem değişecek! Emeklilikte bağlanan maaş artacak

Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na taşınacak yasa teklifiyle, emeklilikte bağlanacak maaşı artıracak adımlar atılacak. Primlerde değişiklik yapılırken, BES'te devlet katkısının %50'ye kadar çıkarılmasının önü açılacak...

TBMM Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta görüşülmeye başlanacak olan yasa teklifi, SGK'nın mali yapısını güçlendirmeyi amaçlarken, çalışanlar, işveren ve emekliler için kritik düzenlemeler getiriyor. Düzenlemeye göre prime esas kazanç değişikliği ile emeklilikte bağlanacak maaşlarda artış sağlanacak. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarılacak.

400 milyar liraya ulaşan İşsizlik Sigorta Fonu'ndan imalat sektörüne 60 milyar lira aktarılacak. İşte detayları...

EMEKLİLİKTE MAAŞ ARTACAK MI?

Mevcut düzenlemede prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7.5 katı olarak uygulanıyor. Yeni düzenleme ile prime esas kazanç üst sınırının asgari ücretin 9 katı olarak uygulanması öngörülüyor. Bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplandığında, prime esas kazancın tavanı 195 bin TL'den 234 bin TL'ye yükselecek. Askerlik, doğum, yurt dışında çalışanların borçlanması, Bağ- Kur'luların primi gibi birçok konu prime esas kazanca göre belirleniyor. Prime esas kazancın artmasıyla birlikte, çalışanlara emeklilikte bağlanacak maaşlarda değişik oranlarda artış gerçekleşecek.

BES'TE DEVLET KATKISI NASIL DEĞİŞECEK?

Mevcut mevzuata göre BES'e yapılacak devlet katkısı yüzde 30. Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanının bu oranı yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi olacak. Devlet katkısı için 2026 yılı ödenek ihtiyacı tahmini orta senaryoda 132 milyar lira olarak hesaplanıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile katkı payı oranında yapılacak her yüzde 1'lik değişikliğin 2026 rakamlarıyla yaklaşık 4.5 milyar, her yüzde 10'luk değişimin ise 45 milyar lira ödenek ihtiyacını azaltacağı/ artıracağı tahmin ediliyor.

BORÇLANMA VE İHYA ORANI NE OLACAK?

Mevcut durumda sigortalı (Bağ- Kur ve Tarım Bağ- Kur) olanlardan, sigortalılıkları durdurulanların ihya oranı yüzde 34.75 üzerinden hesaplanmakta. Yapılan düzenleme ile yüzde 45'e yükseltilecek. Doğum hariç hizmet borçlanmalarında da oran yüzde 45'e çıkacak.

SİGORTADA NELER DEĞİŞECEK?

İsteğe bağlı sigortalıların prim oranında dört sigortalılık türü için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının 1 puan artırılması amaçlanıyor. Yapılan düzenleme ile uzun vadeli sigorta kolları işveren hissesi prim oranının 1 puan artırılması öngörülüyor. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinin 4 puanlık indiriminin 2 puana düşürülmesi de amaçlanıyor.

İMALAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM ARTIRILACAK


Teklifle imalat sanayi sektörüne yönelik de düzenleme yapılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından imalat sektöründe istihdamın korunması ve artırılması amacı doğrultusunda uygulanacak destek programı için İşsizlik Sigortası Fonu'nun Eylül 2025 itibariyle 400 milyara yaklaşan prim gelirlerinin yüzde 15'ini aşmayacak şekilde kaynak desteği sağlanacak. Böylece sektöre 60 milyar liraya yakın bir destek sağlanmış olacak

