Sistem değişecek! Emeklilikte bağlanan maaş artacak

TBMM Genel Kurulu 'nda önümüzdeki hafta görüşülmeye başlanacak olan yasa teklifi, SGK 'nın mali yapısını güçlendirmeyi amaçlarken, çalışanlar, işveren ve emekliler için kritik düzenlemeler getiriyor. Düzenlemeye göre prime esas kazanç değişikliği ile emeklilikte bağlanacak maaşlarda artış sağlanacak. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarılacak.

Mevcut düzenlemede prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7.5 katı olarak uygulanıyor. Yeni düzenleme ile prime esas kazanç üst sınırının asgari ücretin 9 katı olarak uygulanması öngörülüyor. Bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplandığında, prime esas kazancın tavanı 195 bin TL'den 234 bin TL'ye yükselecek. Askerlik, doğum, yurt dışında çalışanların borçlanması, Bağ- Kur'luların primi gibi birçok konu prime esas kazanca göre belirleniyor. Prime esas kazancın artmasıyla birlikte, çalışanlara emeklilikte bağlanacak maaşlarda değişik oranlarda artış gerçekleşecek.

BES'TE DEVLET KATKISI NASIL DEĞİŞECEK?

Mevcut mevzuata göre BES'e yapılacak devlet katkısı yüzde 30. Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanının bu oranı yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi olacak. Devlet katkısı için 2026 yılı ödenek ihtiyacı tahmini orta senaryoda 132 milyar lira olarak hesaplanıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile katkı payı oranında yapılacak her yüzde 1'lik değişikliğin 2026 rakamlarıyla yaklaşık 4.5 milyar, her yüzde 10'luk değişimin ise 45 milyar lira ödenek ihtiyacını azaltacağı/ artıracağı tahmin ediliyor.