Tarım için teknoloji devrimi!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yaptığımız çalışmalarla Türkiye sürdürülebilir ve teknoloji destekli ormancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükselmiştir" dedi.

Türkiye, tarımda çağ atlıyor. Son teknolojilerin artık çiftçiler tarafından kullanılması, verimi de arttırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yaptığımız bu çalışmalarla Türkiye, sürdürülebilir ve teknoloji destekli ormancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükselmiştir.

Hedefimiz, akıllı sensörler, nesnelerin interneti ve otonom çözümlerle, en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımaktır. İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nın, bize bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek inovatif çözümleri ve küresel işbirliğini sunduğunu vurgulamak istiyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ağaçlandırma alanında Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 4 ülke arasında yer alıyoruz. Bu başarı, Türkiye'nin yeşil geleceğe olan sarsılmaz taahhüdünün küresel tescilidir. Son 23 yılda 34,3 milyar liralık dev bir kaynak ayırarak 288 binden fazla ORKÖY projesi, yani orman köylüleriyle birlikte yaptığımız projeleri de hayata geçirmiş olduk. Ülkemizde her yıl 11 Kasım Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmakta. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde geleceğe nefes olmak için vatandaşlarımızı fidan dikim alanlarına bekliyoruz" dedi.

BİZ YOLA ÇIKTIK
Akıllı tarım teknolojileriyle öne çıkan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Platformunun (TÜME) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Özay, 40 besi çiftliğini otonom şeklinde üretmeyi planladıklarını açıkladı. Türkiye'nin tarım sektöründe dijital dönüşümü hızlandırmayı ve sürdürülebilir üretim modellerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Özay, "Dedelerimiz çiftçilikle uğraşıyordu. Babalarımızın yüzde 50'si belki yüzde 40'ı bu işleri yapıyordu, tarım ve hayvancılık alanındaydı. Peki bizim çocuklarımız bu işleri yapacak mı? Orada çok büyük bir soru işareti var. Belki yüzde 5, yüzde 10 bu alan çıkacak ama bizim tarım ürünlerine ve hayvancılık ürünlerine ihtiyacımız var. Peki bunlar nasıl üretilecek?" diye biz bir yola çıktık." dedi.

