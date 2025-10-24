Tele1'e kayyum atandı: Kanal TMSF’ye devredildi

PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında TELE1 kanalına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumu atandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gözaltına alınan Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın soruşturma sürecinde kanalı suç unsuru olarak kullandığı ve şirketin yönetiminin bu nedenle TMSF’ye devredildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında TELE1 kanalına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumu atandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alındığı ve soruşturma sürecinde suç unsuru teşkil eden eylemlerde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, TELE1'in fiili kullanıcısının Yanardağ olduğu, şirketin resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ adına göründüğü ifade edilerek, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.'ye TMSF'nin yönetim kayyımı olarak atandığı bildirildi.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan ve bugün önceki basın açıklamamızda ayrıntısı verilen soruşturma kapsamında; TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınna şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ'ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. 24/10/2025 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

