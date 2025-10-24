Kira istisnasından dev rakam! Mükellef sayısı 1.9 milyondan 500 bine inecek

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen mali torba teklifinin en dikkat çeken bölümlerinden biri, mesken kira gelirlerindeki istisnanın daraltılması. Mevcut durumda 47 bin liraya kadar kira geliri vergiden muafken, yeni düzenlemeyle bu istisnadan yalnızca emekli, dul, yetim veya malul aylığı alanlar yararlanabilecek. Düzenlemenin, istisnadan yararlanan mükellef sayısını 1.9 milyondan 500 binin altına düşürmesi ve 2027 itibarıyla 22 milyar lira ek gelir sağlaması öngörülüyor.



SU SAYACI MUAYENESİNDE CEZA

Komisyonda kanun teklifine yeni maddeler de eklendi. Buna göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla süresi dolacak su sayaçlarının muayene tarihi 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar su sayaçlarının muayenesinin yaptırmayan veya geçerli muayenesi olan bir sayaçla değiştirilmeyen vatandaşlara her bir sayaç başına 4 bin 631 liradan 92 bin 621 liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Söz konusu kişiler sayaç kullanımından men edilecek. İşsizlik Sigortası Fonunun 2025 yılı prim gelirlerinin yüzde 15'ini aşmamak kaydıyla 4.1 milyon sigortalının çalıştığı imalat sektöründeki firmalara 1 yıl süreyle destek verilecek. Böylece işgücü maliyetlerinin azaltılması noktasında ilave destek mekanizmaları geliştirilmesi için İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanılacak.

GSS BORCU GENEL KURUL'A KALDI

Teklife eklenmesi beklenen 3,1 milyar TL GSS prim borcunun silinmesini içeren düzenleme ve BES'te devlet katkısı yüzde 50'ye çıkabilecek düzenleme ise Genel Kurul'a kaldı.