PODCAST CANLI YAYIN

Çevre Etiketi Belgesi aldılar: Mobilyada geleceğe yeşil adım!

Doğanlar Mobilya Grubu, mobilya sektöründe bir ilke imza atarak Çevre Etiketi Belgesi aldı. Belgenin takdim edildiği konferansta, şirketin 2030-2050 sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin de bilgiler verildi

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Çevre Etiketi Belgesi aldılar: Mobilyada geleceğe yeşil adım!

İkinci Sürdürülebilirlik Raporunu yayımlayan Doğanlar Mobilya Grubu, sektör paydaşlarını "Mobilya sektöründe sürdürülebilirliği, yeniliği ve fark yaratmayı nasıl daha ileriye taşıyabiliriz?" sorusuna ortak yanıt aramaya davet etti. Düzenlenen konferansta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED Yönetimi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından Doğanlar Mobilya Grubu'na "Çevre Etiketi Belgesi" takdim edildi.

Bu belge ile şirket, Çevre Etiketi yönetmeliği kapsamında Çevre Etiketi Kullanıcısı unvanını almaya hak kazandı. Doğanlar Mobilya Grubu, söz konusu belgeyi alarak mobilya sektöründe bir ilke imza atmış oldu. Belgeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED Yönetimi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sevgi Aytaş, Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan'a teslim etti. Konferansın açılış konuşmasını yapan Doğan, sürdürülebilirliği başarılarının tek kalıcı yolu olarak gördüklerine ve net sıfır hedefine kararlılıkla yürüdüklerine dikkat çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!
CHP 38. kurultaydaki şaibeleri aklamadan 39. kurultay için tarih verdi! Sakat kurultayın sakat meyvesi... Özgür Özel'in iki kabus senaryosu
Vakıf Katılım
Üst düzey atamalar Resmî Gazete’de: Siber Güvenlik Başkanlığı’na Ümit Önal Atandı
D&R
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de soruya verilen cevap ünlü sunucuyu bile şaşırttı: Çok ilginç!
İdefix
Trump "Gazze'ye gideceğim" dedi! Batı Şeria açıklaması: İlhak olmayacak
Trump-Putin görüşmesi iptal oldu savaş çanları başladı! Putin'den dikkat çeken çıkış: Rusya diyaloğu devam ettirmek istiyor
Trump, uyuşturucu kartellerini hedef aldı: “Batı Yarımküre’nin DEAŞ'ı onlar”
Avrupa büyücüsü! Fenerbahçe - Stuttgart: 1-0 | MAÇ SONUCU
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı! Yaşlı adam sel sularına kapıldı: Acı detay ortaya çıktı
Siyonist Gvir'den alçak çağrı: Filistinli esirler için idam istedi
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transferine Ronaldo engeli!
D&R Rize'de okurlarıyla buluştu | Mütefekkir Sadık Albayrak'tan "İmam Hatip" vurgusu: Boynumuzun borcu
CHP'nin hile karıştırmıştı! Bayrampaşa'da Başkanvekili için seçim tarihi belli oldu
CHP'yi rüşvetle böyle dizayn ettiler! Kurultaydaki şaibenin finans ayağı iddianamede: Paralar havuzda toplandı şoförün hesabından dağıtıldı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın ifadesi ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu ile ne görüştü? Ertan Yıldız ve Fatih Keleş detayı
Merkez Bankası faiz indirdi! Piyasalarda son durum
Tarih belli oldu! Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek... Neler gündeme gelecek?