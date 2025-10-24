Çevre Etiketi Belgesi aldılar: Mobilyada geleceğe yeşil adım!

İkinci Sürdürülebilirlik Raporunu yayımlayan Doğanlar Mobilya Grubu, sektör paydaşlarını "Mobilya sektöründe sürdürülebilirliği, yeniliği ve fark yaratmayı nasıl daha ileriye taşıyabiliriz?" sorusuna ortak yanıt aramaya davet etti. Düzenlenen konferansta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED Yönetimi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından Doğanlar Mobilya Grubu'na "Çevre Etiketi Belgesi" takdim edildi.

Bu belge ile şirket, Çevre Etiketi yönetmeliği kapsamında Çevre Etiketi Kullanıcısı unvanını almaya hak kazandı. Doğanlar Mobilya Grubu, söz konusu belgeyi alarak mobilya sektöründe bir ilke imza atmış oldu. Belgeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED Yönetimi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sevgi Aytaş, Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan'a teslim etti. Konferansın açılış konuşmasını yapan Doğan, sürdürülebilirliği başarılarının tek kalıcı yolu olarak gördüklerine ve net sıfır hedefine kararlılıkla yürüdüklerine dikkat çekti.