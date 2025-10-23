Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! Kasada ne kadar var?

TCMB (AA)

TÜM ZAMANLARIN REKORU



Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyar 708 milyon dolar artışla 189 milyar 734 milyon dolardan 198 milyar 442 milyon dolara yükseldi.