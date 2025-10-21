140 bin koltuk indirimli fiyata! AJet yurt içi kampanyası son tarih ne zaman? 849 TL ödeyerek hangi şehirlere gidebilirim?

AJet yurt içi uçuşlarda indirim kampanyası başlattı. 41 farklı noktaya sefer düzenleyen AJet, kış tatili planlayanlar için 849 TL'den başlayan fiyatlarla indirimli bilet fırsatı sunuyor. Kampanya sadece 21-22 Ekim tarihlerinde geçerli olacak.
AJet yurt içi biletleri ne kadar?
Hava yolu şirketi AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli özel bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Bilet fiyatları 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
AJet kampanyasıyla hangi şehirlere gidilir?
AJet, Türkiye genelinde 41 farklı noktaya sefer düzenliyor. Kış tatili planlayan yolcular, bu indirim fırsatından yararlanabilir. Kampanya kapsamındaki seyahat noktaları aşağıdaki gibidir:
|İl
|Havalimanı
|Kod
|Adıyaman
|Adıyaman Havalimanı
|ADF
|Ağrı
|Ahmed-i Hani Havalimanı
|AJI
|Alanya
|Gazipaşa Havalimanı
|GZP
|Ankara
|Esenboğa Havalimanı
|ESB
|Antalya
|Antalya Havalimanı
|AYT
|Balıkesir-Edremit
|Balıkesir Koca Seyit Havalimanı
|EDO
|Batman
|Batman Havalimanı
|BAL
|Bingöl
|Bingöl Havalimanı
|BGG
|Bodrum
|Milas / Bodrum Havalimanı
|BJV
|Bursa
|Yenişehir Havalimanı
|YEI
|Çanakkale
|Çanakkale Havalimanı
|CKZ
|Çukurova
|Çukurova Uluslararası Havalimanı
|COV
|Dalaman
|Dalaman Havalimanı
|DLM
|Denizli
|Çardak Havalimanı
|DNZ
|Diyarbakır
|Diyarbakır Havalimanı
|DIY
|Elazığ
|Elazığ Havalimanı
|EZS
|Erzincan
|Erzincan Havalimanı
|ERC
|Erzurum
|Erzurum Havalimanı
|ERZ
|Gaziantep
|Gaziantep Havalimanı
|GZT
|Hakkari
|Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı
|YKO
|Hatay
|Hatay Havalimanı
|HTY
|Iğdır
|Şehit Bülent Aydın Havalimanı
|IGD
|İzmir
|Adnan Menderes Havalimanı
|ADB
|Kahramanmaraş
|Kahramanmaraş Havalimanı
|KCM
|Kars
|Harakani Havalimanı
|KSY
|Kayseri
|Kayseri Havalimanı
|ASR
|Konya
|Konya Havalimanı
|KYA
|Malatya
|Malatya Havalimanı
|MLX
|Mardin
|Mardin Havalimanı
|MQM
|Muş
|Muş Havalimanı
|MSR
|Nevşehir
|Kapadokya Havalimanı
|NAV
|Ordu-Giresun
|Ordu - Giresun Havalimanı
|OGU
|Rize
|Rize Artvin Havalimanı
|RZV
|Samsun
|Çarşamba Havalimanı
|SZF
|Siirt
|Siirt Havalimanı
|SXZ
|Sivas
|Nuri Demirağ Havalimanı
|VAS
|Şanlıurfa
|Gap Havalimanı
|GNY
|Şırnak
|Şerafettin Elçi Havalimanı
|NKT
|Tokat
|Tokat Havalimanı
|TJK
|Trabzon
|Trabzon Havalimanı
|TZX
|Van
|Ferit Melen Havalimanı
|VAN