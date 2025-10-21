140 bin koltuk indirimli fiyata! AJet yurt içi kampanyası son tarih ne zaman? 849 TL ödeyerek hangi şehirlere gidebilirim?

AJet indirimli biletler, 21 Ekim saat 11:00'de satışa çıkacak ve 22 Ekim saat 23:59'a kadar geçerli olacak. Biletler, 1 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için kullanılabilecek.

(AA)

Sınırlı Koltuk Bulunuyor

Kampanya kapsamında toplam 140 bin koltuk indirimli olarak sunulacak. Ayrıca, indirimli 'basic' biletler sadece AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

AJet resmi sitesinde yer alan bilgilere göre kampanyaya ilişkin kural ve koşullar aşağıdaki gibidir;