140 bin koltuk indirimli fiyata! AJet yurt içi kampanyası son tarih ne zaman? 849 TL ödeyerek hangi şehirlere gidebilirim?

AJet’ten yurt içi uçuşlarda yeni kampanya duyuruldu. 849 TL’den başlayan indirimli biletler sadece 21-22 Ekim’de satışta olacak. Peki AJet yurt içi kampanyası son tarih ne zaman? AJet kampanyası ile hangi şehirlere gidilir?

AJet yurt içi uçuşlarda indirim kampanyası başlattı. 41 farklı noktaya sefer düzenleyen AJet, kış tatili planlayanlar için 849 TL'den başlayan fiyatlarla indirimli bilet fırsatı sunuyor. Kampanya sadece 21-22 Ekim tarihlerinde geçerli olacak.

AJet yurt içi biletleri ne kadar?

Hava yolu şirketi AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli özel bir indirimli bilet kampanyası başlattı. Bilet fiyatları 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

AJet kampanyasıyla hangi şehirlere gidilir?

AJet, Türkiye genelinde 41 farklı noktaya sefer düzenliyor. Kış tatili planlayan yolcular, bu indirim fırsatından yararlanabilir. Kampanya kapsamındaki seyahat noktaları aşağıdaki gibidir:

İl Havalimanı Kod
Adıyaman Adıyaman Havalimanı ADF
Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı AJI
Alanya Gazipaşa Havalimanı GZP
Ankara Esenboğa Havalimanı ESB
Antalya Antalya Havalimanı AYT
Balıkesir-Edremit Balıkesir Koca Seyit Havalimanı EDO
Batman Batman Havalimanı BAL
Bingöl Bingöl Havalimanı BGG
Bodrum Milas / Bodrum Havalimanı BJV
Bursa Yenişehir Havalimanı YEI
Çanakkale Çanakkale Havalimanı CKZ
Çukurova Çukurova Uluslararası Havalimanı COV
Dalaman Dalaman Havalimanı DLM
Denizli Çardak Havalimanı DNZ
Diyarbakır Diyarbakır Havalimanı DIY
Elazığ Elazığ Havalimanı EZS
Erzincan Erzincan Havalimanı ERC
Erzurum Erzurum Havalimanı ERZ
Gaziantep Gaziantep Havalimanı GZT
Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı YKO
Hatay Hatay Havalimanı HTY
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı IGD
İzmir Adnan Menderes Havalimanı ADB
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Havalimanı KCM
Kars Harakani Havalimanı KSY
Kayseri Kayseri Havalimanı ASR
Konya Konya Havalimanı KYA
Malatya Malatya Havalimanı MLX
Mardin Mardin Havalimanı MQM
Muş Muş Havalimanı MSR
Nevşehir Kapadokya Havalimanı NAV
Ordu-Giresun Ordu - Giresun Havalimanı OGU
Rize Rize Artvin Havalimanı RZV
Samsun Çarşamba Havalimanı SZF
Siirt Siirt Havalimanı SXZ
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı VAS
Şanlıurfa Gap Havalimanı GNY
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı NKT
Tokat Tokat Havalimanı TJK
Trabzon Trabzon Havalimanı TZX
Van Ferit Melen Havalimanı VAN

Seyahat Tarihleri Nasıl?

AJet indirimli biletler, 21 Ekim saat 11:00'de satışa çıkacak ve 22 Ekim saat 23:59'a kadar geçerli olacak. Biletler, 1 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için kullanılabilecek.

Sınırlı Koltuk Bulunuyor

Kampanya kapsamında toplam 140 bin koltuk indirimli olarak sunulacak. Ayrıca, indirimli 'basic' biletler sadece AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

AJet resmi sitesinde yer alan bilgilere göre kampanyaya ilişkin kural ve koşullar aşağıdaki gibidir;

  1. Tek yön biletler 849 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.
  2. Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 21 Ekim 2025 11:00'da satışa sunulacaktır.
  3. 1 Kasım – 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
  4. Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsamaktadır. (Kuzey Kıbrıs hariç)
  5. Kampanya 140.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.
  6. İndirim yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.
  7. İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
  8. İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.
  9. Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahildir.
  10. Yalnızca AJet Mobil'de geçerlidir.
  11. Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.
  12. AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
  13. AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

