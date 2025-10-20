Harvard’lı Zeynep Lal Kablan’a dev yatırım bankasından teklif

Babasını 3 yaşındayken kalp krizi sonucu kaybeden Zeynep Lal Kablan, 11 yaşındayken izlediği filmde gördüğü Harvard Üniversitesi hayalleri kurmaya başladı. 2022 yılında da bu hayalini gerçekleştiren Kablan, Harvard Üniversitesi'nde Ekonomi ve Psikoloji alanlarında çift anadal yaptı. Birçok transfer teklifi alan 23 yaşındaki Türk kızı Goldman Sachs'ı tercih etti.

Takvim Gazetesi

Başarılı eğitim hayatını kariyer olarak yükselebileceği bir şirkette devam ettirmek istediği için bu tercihi yaptığını belirten Kablan, "Hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum.

Türkiye'ye dönmek elbette isteklerimden biri" dedi. Lal Kablan, eğitim hayatının henüz bitmediğini belirterek şöyle konuştu: "Akademik ilgi alanlarım arasında davranışsal ekonomi ve ruhsal hastalık yaygınlığının kültürel temelleri de yer alıyor."



Harvard, Grinnell, North Carolina gibi iyi üniversitelerden kabul alan Kablan, Good Will Hunting (Can Dostum) filmiyle filizlenen hayalinin peşinden giderek Harvard'ı seçmişti.