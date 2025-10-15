Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Şehrin son hali göz kamaştırdı... 5 bin 933 bağımsız bölüm var

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan 11 ildeki asrın ihyası çalışmaları devam ediyor. 300 bini aşkın konut hak sahiplerine teslim edilirken depremde en çok zarar gören Hatay'da da büyük değişim yaşandı. Deprem bölgesinde en fazla ev ve iş yerinin inşa edildiği kentte bugüne kadar 75 bin 706 konut, 2 bin 507 iş yeri ve 8 bin 541 köy evi olmak üzere toplam 86 bin 754 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.
CADDE CANLANDI
Atatürk Caddesi, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle yeniden inşa ediliyor. Caddede 4 bin 121'i konut, 1812 iş yeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölüm yapılıyor. Yine kentin simgelerinden biri olan Tarihi Uzun Çarşı da ayağa kaldırılıyor. TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı'nın ilk etabında Antakya mimarisine uygun zemin+1'i geçmeyecek şekilde iş yerleri inşa ediliyor.
Proje kapsamında Meydan ve Kunduracılar Çarşısı'nda 160'ı konut, 1376'sı ticarethaneden oluşan toplam 1536 bağımsız birim yapılıyor. Çarşının ilk etabının Kasım ayında teslim edilmesi bekleniyor. 'Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi' olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nde ise yine TOKİ tarafından 12 ada içerisinde 20 bin 390 metrekare alanda 280 dükkan, 69 konut, 1 okul ve 2 otel inşa ediliyor.
MODERN ALTYAPI
Kentin depremde hasar gören kanalizasyon alt yapısı da yenileniyor. Defne ilçesinde Büyükçat mevkiinde ileri biyolojik arıtma tesisi kurulurken, 11,2 kilometre uzunluğunda Türkiye'nin en büyük atık su tünelinin inşası devam ediyor.
'ŞEHİR GÖZ KAMAŞTIRIYOR'
Birçok binada sona yaklaşılırken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Caddesi'nin son halini paylaşarak, "Küllerinden doğan Hatay'ımız yeniden göz kamaştırıyor" dedi.