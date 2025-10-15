Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Şehrin son hali göz kamaştırdı... 5 bin 933 bağımsız bölüm var

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan 11 ildeki asrın ihyası çalışmaları devam ediyor. 300 bini aşkın konut hak sahiplerine teslim edilirken depremde en çok zarar gören Hatay'da da büyük değişim yaşandı. Deprem bölgesinde en fazla ev ve iş yerinin inşa edildiği kentte bugüne kadar 75 bin 706 konut, 2 bin 507 iş yeri ve 8 bin 541 köy evi olmak üzere toplam 86 bin 754 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.



Hatay küllerinden doğdu (AA)

CADDE CANLANDI

Atatürk Caddesi, TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle yeniden inşa ediliyor. Caddede 4 bin 121'i konut, 1812 iş yeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölüm yapılıyor. Yine kentin simgelerinden biri olan Tarihi Uzun Çarşı da ayağa kaldırılıyor. TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı'nın ilk etabında Antakya mimarisine uygun zemin+1'i geçmeyecek şekilde iş yerleri inşa ediliyor.



Hatay küllerinden doğdu (AA)