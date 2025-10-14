PODCAST CANLI YAYIN

Erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihyada tutarlar yeni yılla birlikte değişecek. Asgari ücrete enflasyon zammı yapılsa, 18 aylık askerlik borçlanmasında 42 bin lirayı aşkın, 2 yıllık doğum borçlanmasında ise 57 bin liraya yakın artış oluşacak. Zam oranına göre bu fark büyüyebilecek...

Hesaplı emeklilik için son fırsat! Yeni yılda borçlanmaya örnek formül

Yeni yılla birlikte artacak gelirlerden biri de asgari ücret olacak. Aralık ayında belirlenecek yeni asgari ücret, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.
Asgari ücretteki artışın bir etkisi de emekliliğe olacak. Erken emeklilik için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme yeni asgari ücretle birlikte artacak. 1 aylık doğum ve askerlik borçlanmasında en düşük tutar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En çok da bunun 7.5 katı ödeniyor. 20 bin 2 lira 50 kuruş olan brüt asgari ücrete göre; şimdi doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar her gün için en az 277,39 lira veriyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da yaklaşık 8 bin 322 lira oluyor. 18 aylık askerlik borçlanmasına en az 149 bin 791, 2 yıllık doğum borçlanmasına 199 bin 722 lira ödeniyor.



BORÇLANMAYA YENİ TARİFE
Tüm bu tutarlar 1 Ocak'tan sonra başvuru yapanlar için değişecek. Örneğin;
OVP'deki yüzde 28.5'lik 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yansıtılırsa asgari ücret net 28 bin 404, brüt 33 bin 417 liraya çıkacak. Bu durumda 1 aylık borçlanma 2 bin 372 lira artışla 10 bin 693 lira olacak. 18 aylık askerlik borçlanmasının maliyeti 42 bin 691 lira farkla 192 bin 482 liraya, 2 yıllık doğum borçlanması da 56 bin 921 lira artışla 256 bin 643 liraya yükselecek. Asgari ücretteki artış daha fazla olursa bu fark daha da büyüyecek. Yurt dışı borçlanmasında da tutar yeni asgari ücretle artacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 11 bin 702 lira ödüyor. Bu tutar asgari ücret yüzde 28.5 artsa 15 bin 38 liraya yükselecek.



BAĞ-KUR'LULAR DİKKAT!
Emeklilik için eksik primleri tamamlamanın yollarından biri de Bağ- Kur'lular için ihya... Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını talepte bulunduğu tarihteki asgari ücret üzerinden canlandırabiliyor. En az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödenerek ihya işlemi yapılıyor. Şimdi ihya talebinde bulunan bir kişi 1 aylık ihya için 8 bin 972 lira ödüyor. Bu tutar da örneğin asgari ücret yüzde 28.5 artarsa 11 bin 529 lira olacak. Her ay için 2 bin 557 lira fark olacak.



İSTEĞE BAĞLI DA ARTIYOR
1 Ocak itibarıyla tüm primler de artacak. Primini kendi yatıranların yapacakları ödeme de artacak. Halen isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler aylık en az yaklaşık 8 bin 321 lira 76 kuruş yatırırken, bu tutar asgari ücret yüzde 28.5 artsa 10 bin 693 liraya çıkacak. Ev kadınlarına yönelik düzenleme hayata geçirildiğinde bu primlerin 3'te 1'ini devlet yatıracak.



NE ZAMANA KADAR SÜRE VAR?
Asgari ücretteki artıştan etkilenmeden borçlanma ve ihya yapmak için yıl sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunmak yeterli olacak. Ödeme ise daha sonra yapılacak. Başvurunun ardından SGK'dan ödeme için tebligat gelecek. Tebligat tarihinden itibaren doğum ve askerlik borçlanmasının 1 ay, yurt dışı borçlanması ve ihyanın 3 ay içerisinde ödenmesi gerekecek. Ödeme sonrası söz konusu süreler hizmet süresine eklenecek.

