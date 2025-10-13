Bakan Şimşek açıkladı: 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar 455 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik. Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Mehmet Şimşek'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Mehmet Şimşek'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ağustosta 5,5 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik.

Cari denge (Sosyal medya)Cari denge (Sosyal medya)

Böylece yıllık cari açık 18,3 milyar dolara gerilerken 2023 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 37,6 milyar dolar oldu.

Cari açıktaki bu iyileşme ülkemizin dış finansman ihtiyacını azaltıyor. Nitekim 2023 yılı Haziran ayında milli gelire oranla yüzde 23 olan brüt dış finansman ihtiyacının, 2025'te yaklaşık yüzde 17'ye gerileyeceğini öngörüyoruz.

Brüt dış finansman ihtiyacı (Sosyal medya)Brüt dış finansman ihtiyacı (Sosyal medya)

Azalan döviz ihtiyacı, artan dış finansmana erişim ve yüksek rezervlerimiz sayesinde makro finansal dayanıklılığımız güçleniyor."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (AA)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (AA)

TCMB AÇIKLADI: CARİ İŞLEMLER HESABI FAZLA VERDİ

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2 milyar 806 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ağustos ayında cari açık yaklaşık 18,3 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62,6 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,3 milyar dolar fazla, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,5 milyar dolar ve 399 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9 milyar 516 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 769 milyon dolar ve 7 milyar 665 milyon dolar oldu.

Dolar (AA)Dolar (AA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlar kaynaklı 986 milyon dolarlık net giriş, portföy yatırımlarında ise 662 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Ağustos ayında yıllık cari açığın finansmanına, net doğrudan yatırımlar 6,5 milyar dolar, krediler 27,3 milyar dolar, ticari krediler 2,9 milyar dolar ve efektif ve mevduatlar 1,4 milyar dolar net katkı verirken portföy yatırımları 400 milyon dolarlık negatif yönlü net bazda etki etti.

Merkez Bankası döviz cinsinden rezerv artışı da 1,2 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 768 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 782 milyon dolar arttı. Böylece ağustos ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 986 milyon dolarlık net giriş görüldü.

Dolar (AA)Dolar (AA)

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 288 milyon dolarlık gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 202 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Ağustos ayında portföy yatırımlarında ise 662 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 279 milyon dolarlık ve DİBS piyasasında 1 milyar 572 milyon dolarlık net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 337 milyon dolar, 940 milyon dolar ve 74 milyon dolar tutarında net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla 2 milyar 798 milyon dolarlık ve 1 milyar 239 milyon dolarlık net kullanım, Genel Hükümet 68 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 1 milyar 8 milyon dolar azalırken yabancı para cinsinden 640 milyon dolar net artış gösterdi ve toplamda 368 milyon dolar net azalış kaydetti.

Söz konusu dönemde resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 747 milyon dolarlık net artış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle (milyon dolar):

2025 Ağustos 2025 Ocak-Ağustos
A- CARİ İŞLEMLER HESABI 5.455 -15.854
1. İhracat 21.386 177.001
2. İthalat 24.192 221.529
Mal Dengesi -2.806 -44.528
3. Hizmet Gelirleri 14.121 78.821
4. Hizmet Giderleri 4.605 37.586
Mal ve Hizmet Dengesi 6.710 -3.293
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 768 7.219
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.000 19.281
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 5.478 -15.355
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -23 -499
B. SERMAYE HESABI -71 -196
C. FİNANS HESABI -1.906 -24.044
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 782 6.247
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.768 10.641
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.175 6.489
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 513 5.037
11.1. Hisse Senetleri 279 1.666
11.2. Borç Senetleri 234 3.371
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -580 1.646
12.1. Merkez Bankası 0 0
12.2. Genel Hükümet 0 24
12.3. Bankalar -885 2.489
12.4. Diğer Sektörler 305 -867
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.002 22.748
13.1. Merkez Bankası -1.441 -8.282
13.2. Genel Hükümet -68 397
13.3. Bankalar 2.058 20.979
13.4. Diğer Sektörler 453 9.654
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 7.290 7.994
D. NET HATA VE NOKSAN -1.543 -10.817
GENEL DENGE -5.747 2.823
E. REZERV VARLIKLAR 5.747 -2.823
14. Resmi Rezervler 5.747 -2.823
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0

