Kimlikte sahteciliğe teknolojik devrimle son!

Pasifik Teknoloji'nin Ocak 2025'te yüzde 51'ini satın alarak ortak olduğu Proline Bilişim, kimlik doğrulamada bir ilke imza attı. Uluslararası ISAF 2025 Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkan BioGATE Pass ile kimlik çipi ve yüz tanımayı birleştirip kimlik doğrulaması yapılacak.

Pasifik Teknoloji'nin Ocak 2025'te yüzde 51'ini satın alarak ortak olduğu Proline Bilişim, kimlik doğrulamada bir ilke imza attı. Uluslararası ISAF 2025 Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkan BioGATE Pass ile kimlik çipi ve yüz tanımayı birleştirip kimlik doğrulaması yapılacak. Böylece kimlikte sahtecilik ve dolandırıcılığın önüne geçilmesi planlanıyor. Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar, "Bu yeni nesil çözüm T.C. kimlik kartı ile entegre çalışabiliyor. Doğrudan devlet tarafından verilen çipten alınan biyometrik verilerle işlem yapıldığı için sahtecilik riski en aza indiriliyor. Optimizasyonlar sayesinde doğrulama birkaç saniye içinde tamamlanıyor ve kullanıcıdan ekstra bir işlem talep edilmiyor" dedi.

