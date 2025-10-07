Antalya eylülde 2,3 milyon turisti ağırladı

Dünyanın en çok turist ağırlayan şehirlerinden Antalya, Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre 49 bin 114 kişilik artışla 2 milyon 388 bin 585 turisti konuk etti. 9 ayda ise Antalya, 19 bin 803 artışla 14 milyon 91 bin turisti ağırladı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Şu anda yüksek sezon devam ediyormuş gibi bir turist yoğunluğu yaşıyoruz. Özellikle Rus, Alman, İngiliz ve Polonyalılar ağırlıkta. Eylül'ü ciddi dolulukta kapattık, Ekim de güzel gözüküyor" dedi