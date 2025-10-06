PODCAST CANLI YAYIN

Ons altın 9 ayda zirveye çıktı: Rekor üstüne rekor kırıyor

Ons altın 9 ayda yüzde 47’den fazla yükselerek, rekor üstüne rekor kırdı. Ekim ayına ise 3 bin 895 dolar ile başladı. Uzmanlar da beklentilerini açıkladı...

Altının ons fiyatı, bu yıl Fed'in gevşeme döngüsüne ilişkin artan beklentiler, ABD'de hükümetin kapanması ve jeopolitik risklerin devam edebileceği şüphelerinden destekle üst üste rekorlar kırıyor. Ons altın yılın ilk 9 ayında yüzde 47.6 artışla 3 bin 871 doları aştı. Bu dönemde en fazla aylık yükseliş yüzde 11.9 ile Eylül ayında görüldü. 1 Ekim'de 3 bin 895 dolar ile yeni bir zirveye ulaşan ons altın, 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor.


KISA VADEDE ODAK 4 BİN $

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, "Kısa vadede odak 4 bin dolar seviyesinde ancak Fed'in bağımsızlığı zedelenirse fiyatların daha da yukarı çıkma riski var" dedi. Son yükselişin hızının 'baş dönmesi' hissi yarattığını söyleyen Hansen, şöyle konuştu: "Daha büyük soru ise bu rallinin, piyasaların değerli metaller gibi somut yatırımları nasıl değerlediğine dair eğilimlerin genişlemesine işaret edip etmediği. Eğer öyleyse, önümüzdeki aylarda fiyatların daha da yükselecek alanı olabilir.

