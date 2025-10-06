Bakan Mehmet Şimşek, ihracatçıları gerek Türk Eximbank üzerinden gerekse diğer politikalarla güçlü şekilde desteklediklerini belirterek, "Bu yeni destek paketleriyle teminat yetersizliği yaşayan firmaların finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılmasını amaçlıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve özellikle ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Bakan Şimşek: “İhracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni destek paketleriyle teminat yetersizliği yaşayan firmaların finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılacağını söyledi. Şimşek, “Yatırım, istihdam, üretim ve özellikle ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz” dedİ.
